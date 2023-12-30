Щербаков ранее был приговорен к девяти годам лишения свободы за грабеж, но его выпустили из тюрьмы, чтобы отправиться на фронт в Украину. Со временем он заслужил звание "Герой специальной военной операции" (так в РФ называют вторжение в Украину).

Российские СМИ сообщают, что наемник, которому нужны были деньги, встретил в ресторане 90-летнего отца Легойды.

Пожилой мужчина предложил отвезти Щербакова в магазин на машине. Во время поездки Щербаков потребовал у того 100 тысяч рублей (1120 долларов США), что привело к конфликту, а позднее к убийству.

Вечером в пятницу, 29 декабря тело Легойды с множественными ножевыми ранениями обнаружили в овраге в подмосковном Видном. Через несколько часов полиция отчиталась о задержании подозреваемого. В Следственном комитете РФ уточнили, что задержанному 25 лет. На опубликованном СК видео подозреваемый признается, что убил Легойду.

Утром субботы, 30 декабря, близкие к силовым органам Telegram-каналы сообщили имя и другие детали биографии предполагаемого убийцы. Утверждается, что его зовут Адам Щербаков. В России, по разным версиям, он оказался, либо дезертировав, либо получив амнистию.

Русская Православная Церковь активно поддерживает вторжение РФ в Украину и оправдывает военные преступления.

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