К 2025 году потери РФ в Украине могут превысить 500 тыс. человек

По данным разведки, в 2023 году среднесуточные потери российского личного состава - убитыми и ранеными - увеличились почти до 300 человек в день, что больше, чем в 2022 году.

"Такой рост ежедневных потерь, о котором сообщает украинская сторона, почти наверняка является признаком деградации российских вооруженных сил и их превращения в более низкокачественную и более крупную "массовую армию" после "частичной мобилизации" резервистов в сентябре 2022 года. России, вероятно, понадобится пять-десять лет, чтобы восстановить когорту высокопрофессиональных и опытных подразделений", - заявили в разведке.

Аналитики указывают, что если нынешние темпы потерь сохранятся и в следующем году, потери России - убитыми и ранеными - к 2025 году достигнут более полумиллиона.

В разведке напоминают, что в девятилетней войне в Афганистане СССР потерял около 70 тысяч человек.

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