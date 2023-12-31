С 1 января изменится порядок использования e-veselība

С 1 января изменятся возможности подключения, а также спектр услуг, доступных на платформе e-veselība, рассказывает передача Латвийского телевидения Dienas ziņas.
В новом году ожидается много изменений.
Одно из них - подключение с помощью интернет-банка больше не будет доступно, а подключиться к системе можно будет только с помощью электронной подписи, Smart-ID или ID-карты.
Банки в Латвии заявляют, что этот тип авторизации был задуман только как временное решение, поскольку предоставление авторизации для систем государственных учреждений не является финансовой услугой.
Заместитель госсекретаря VARAM Гатис Озолс заверяет, что обычный пользователь не особо почувствует эти изменения, поскольку вместо интернет-банка он сможет авторизоваться через систему Smart-ID.
Подробнее о других изменениях - в сюжете передачи!
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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