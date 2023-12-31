Фото и видео ⟩ Мир встречает 2024 год

Жители атолла Киритимати, или острова Рождества, принадлежащего тихоокеанской островной стране Кирибати, первыми встретили 2024 год.
Галерея: Мир встречает 2024 год
Республика Кирибати первой встречает новый год в мире.
На атолле проживает около 5000 человек. Жители встретили новый год фейерверками и вечеринками под открытым небом.
После Кирибати 2024 год наступил в Новой Зеландии, Тонге и Самоа, а чуть позже он придет и в крупнейший город Австралии Сидней, где тысячи людей собрались на ежегодный грандиозный новогодний фейерверк за несколько часов до наступления нового года.
An amazing round of 9pm fireworks for #SydNYE!🎆— Botanic Gardens of Sydney (@BotanicSydney) December 31, 2023
Were just getting warmed up! pic.twitter.com/LFS5rPjXNJ
Видео: Новый год встречают в Сиднее
Видео: Новый год встречают в Новой Зеландии
Полный список стран можно найти здесь.
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