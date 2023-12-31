Вс, 31.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото и видео ⟩ Мир встречает 2024 год

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Мельбурн, Австралия.
Мельбурн, Австралия. Фото: EPA/Scanpix

Жители атолла Киритимати, или острова Рождества, принадлежащего тихоокеанской островной стране Кирибати, первыми встретили 2024 год.

Галерея: Мир встречает 2024 год

Республика Кирибати первой встречает новый год в мире.

На атолле проживает около 5000 человек. Жители встретили новый год фейерверками и вечеринками под открытым небом.

После Кирибати 2024 год наступил в Новой Зеландии, Тонге и Самоа, а чуть позже он придет и в крупнейший город Австралии Сидней, где тысячи людей собрались на ежегодный грандиозный новогодний фейерверк за несколько часов до наступления нового года.

Видео: Новый год встречают в Сиднее

Видео: Новый год встречают в Новой Зеландии

Полный список стран можно найти здесь.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх