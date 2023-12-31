Фото и видео ⟩ Мир встречает 2024 год

На атолле проживает около 5000 человек. Жители встретили новый год фейерверками и вечеринками под открытым небом.

После Кирибати 2024 год наступил в Новой Зеландии, Тонге и Самоа, а чуть позже он придет и в крупнейший город Австралии Сидней, где тысячи людей собрались на ежегодный грандиозный новогодний фейерверк за несколько часов до наступления нового года.