Ежегодно 8 июля работники пенитенциарной системы отмечают свой профессиональный праздник, награждая и чествуя сотрудников за достижения в службе или работе. Исторически эта дата связана с 8 июля 1919 года, когда было создано Главное тюремное управление.

Профессиональные праздники административного персонала не обозначены в законе как государственные праздники.

При этом на республиканском уровне праздниками уже признаны и другие даты, когда сотрудники учреждений отмечают свои профессиональные праздники. 17 мая - День пожарных и спасателей, 7 ноября - День пограничника и 5 декабря - День сотрудника полиции. Представители этих служб также выполняют государственно значимые функции.

Чтобы отметить вклад сотрудников тюремной администрации в сфере содержания под стражей, чтобы повысить престиж сотрудников этой профессии в обществе, а также повысить мотивацию сотрудников, необходимо ввести День работников пенитенциарной системы, заявляет Министерство юстиции.

Законопроект вынесен на общественное обсуждение до 12 января 2024 года.

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