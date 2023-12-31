Новогоднее обращение Путина было самым коротким за четыре года

В 2020-2021 годах продолжительность выступления составила около 7 минут. Последний раз Путин выступал с 3-4-минутной речью в 2018-2019 годах.

В своей речи Путин не упомянул войну, так же как и термин "специальная военная операция", и проигнорировал удар по Белгороду, в результате которого погибли 24 человека.

Он заявил, что Россия никогда не отступит, и призвал россиян объединиться для борьбы. "Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою", - сказал Путин.

Он также обратился к военнослужащим, назвав их "героями", которые чувствуют "поддержку всей нации", и заявил, что нет силы, которая могла бы разделить страну.

Путин заявил, что российский народ объединяет "судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия".

Подводя итоги прошедшего года, Путин впервые за долгое время не сказал ни слова о трудностях и проблемах. Россияне "многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, свободу и безопасность", а также традиционные ценностей, сказал президент РФ.

Напомним, что Россия второй год ведет полномасштабную войну в Украине. За два дня до Нового года, 29 декабря, российские войска нанесли массированный удар по городам Украины, в том числе по Киеву, где, по последним данным, погибли 23 человека. 31 декабря российские военные также продолжали наносить ракетные удары по Украине.

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