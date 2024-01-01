Кажется, в городок Ярвамаа (Эстония) вернулись криминальные 90-е: по крайней мере, что касается краж со взломом в небольших деревенских магазинах. За последние недели было зарегистрировано уже четыре таких случая, сообщает Rus.Postimees.

28 ноября в полицию сообщили, что в деревне Кабала волости Тюри воры проникли в магазин, разбив окно, и украли алкоголь и табачные изделия. На следующий день поступило сообщение о том, что в деревне Альбу волости Ярва взломали магазин и украли алкогольные и табачные изделия.