Фото ⟩ В Старой Риге ярко встретили Новый год

Рижское самоуправление устроило встречу Нового года на шести площадях Старой Риги.

Встреча Нового года состоялась на Ратушной площади, площади Ливу, площади Пилс, на участке улицы Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазияс, на площади перед Пороховой башней, а также на площади перед Музеем декоративного искусства и дизайна.

На Ратушной площади праздничное настроение обеспечивал DJ Stocka, на площади Ливу гостей порадовал DJ Магнус Эриньш, на площади перед Пороховой башней - DJ Aspirins, а на площади перед Музеем декоративного искусства и дизайна о хорошем настроении позаботился DJ Dubra.

На перекрестке улиц Вальню и Калькю выступал DJ Роберт Леясмейерс, а на площади Пилс - Валдис Мелдерис.

На фасадах зданий возле праздничных площадей были представлены праздничные видеопроекции на тему "Зимние сказки", созданные художниками Анной Мелдрайя, Сандией Траутмане и Дависом Кристапом Айгаром.

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