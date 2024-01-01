Теперь оплачиваемая предвыборная агитация может быть только на госязыке

Законом установлено, что на государственном языке должна быть та предвыборная агитация и агитационные материалы, которые в период предвыборной агитации размещаются в радио- и телепрограммах электронных средств массовой информации, внешних и внутренних помещениях публичного пользования, периодических изданиях, бюллетенях, книгах и других изданиях, подготовленных печатной техникой. Также установлено, что на государственном языке должна быть оплачиваемая агитация, размещаемая в интернете.

Поправки также предусматривают, что в период предвыборной агитации перед выборами в Европейский Парламент и выборами в самоуправления эти агитационные материалы могут включать или агитация может быть обеспечена переводом на официальные языки стран-участниц Европейского Союза. В таких случаях использование государственного языка ни аудиально, ни визуально не должно быть меньше или уже содержания на иностранном языке.

Поправки предусматривают, что за нарушения при использовании госязыка в предвыборной агитации административный процесс сможет осуществлять и Центр госязыка.

Из закона исключена норма о том, что Совет по общественным электронным средствам массовой информации в контексте общественного заказа помимо обеспеченного государством бесплатного эфирного времени запланировал бы финансирование на создание предвыборных передач именно в телепрограммах коммерческих электронных СМИ. Аналогичным образом исключено регулирование в отношении предвыборных передач на региональных электронных средств массовой информации во время муниципальных выборов.

В то же время в законе сохранена норма о том, что по-прежнему в контексте общественного заказа дополнительное финансирование будет запланировано на создание предвыборных передач в телепрограммах общественных электронных СМИ.

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