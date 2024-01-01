"Страшно скучаю". Навальный отправил послание перед Новым годом

В новогоднем послании, которым команда Навального поделилась в соцсетях, Навальный сообщил, что это будет третий раз, когда "сделана традиционная семейная новогодняя фотография с помощью Photoshop".

"Стараюсь идти в ногу со временем и попросил, чтобы в этот раз меня нарисовал искусственный интеллект. Надеюсь, получилось что-то праздничное — я сам эту картинку увижу, только когда письмо с ней дойдет до Ямала", - пошутил он.

Кроме того он поделился тем, чего ему больше всего не хватает в заключении.

"Я страшно скучаю по семье. По Юле, по детям, родителям, брату. Страшно скучаю по своим друзьям-товарищам-коллегам, нашему офису и моей работе. Страшно скучаю по всем вам", - пишет Навальный.

Уже третий Новый год я попадаю на традиционное семейное новогоднее фото с помощью фотошопа. Стараюсь идти в ногу со временем и попросил, чтобы в этот раз меня нарисовал искусственный интеллект. Надеюсь, получилось что-то праздничное — я сам эту картинку увижу, только когда письмо… pic.twitter.com/3iMbRAvWQc — Alexey Navalny (@navalny) December 31, 2023

Напомним, недавно оппозиционер Алексей Навальный недавно на 20 дней был утерян в российской тюремной системе. 25 декабря стало известно, что Алексея Навального нашли в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

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