"Страшно скучаю". Навальный отправил послание перед Новым годом

Представитель российской оппозиции Алексей Навальный опубликовал послание перед Новым годом, сказав, что ему по-прежнему не хватает общения с семьей и друзьями, передает телекомпания CNN.
В новогоднем послании, которым команда Навального поделилась в соцсетях, Навальный сообщил, что это будет третий раз, когда "сделана традиционная семейная новогодняя фотография с помощью Photoshop".
"Стараюсь идти в ногу со временем и попросил, чтобы в этот раз меня нарисовал искусственный интеллект. Надеюсь, получилось что-то праздничное — я сам эту картинку увижу, только когда письмо с ней дойдет до Ямала", - пошутил он.
Кроме того он поделился тем, чего ему больше всего не хватает в заключении.
"Я страшно скучаю по семье. По Юле, по детям, родителям, брату. Страшно скучаю по своим друзьям-товарищам-коллегам, нашему офису и моей работе. Страшно скучаю по всем вам", - пишет Навальный.
Уже третий Новый год я попадаю на традиционное семейное новогоднее фото с помощью фотошопа. Стараюсь идти в ногу со временем и попросил, чтобы в этот раз меня нарисовал искусственный интеллект. Надеюсь, получилось что-то праздничное — я сам эту картинку увижу, только когда письмо… pic.twitter.com/3iMbRAvWQc— Alexey Navalny (@navalny) December 31, 2023
Напомним, недавно оппозиционер Алексей Навальный недавно на 20 дней был утерян в российской тюремной системе. 25 декабря стало известно, что Алексея Навального нашли в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
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