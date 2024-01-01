В Японии произошло землетрясение, объявлено предупреждение о цунами

В японской префектуре Исикава уже зарегистрированы волны высотой до 1,2 метра.

Американские и японские агентства предупредили, что у северного побережья центральной Японии в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения возможны опасные волны цунами, которые могут достигать высоты до пяти метров.

Данных о том, что жертвами землетрясения стали люди, пока нет. Власти заявили, что никаких отклонений от нормы на японских АЭС после землетрясения не зафиксировано.

Область Ното префектуры Исикава пережила несколько сильных землетрясений, магнитуда первого была 5,7. Магнитуда последовавших землетрясений была от 4,5 до 7,6.

С началом землетрясений вещательные организации призвали жителей районов, пострадавших от землетрясений, немедленно эвакуироваться в более безопасные места.

После землетрясений в Японии около 33 500 домохозяйств остались без электричества.

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