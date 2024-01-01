В Латвии празднующий очень серьезно обгорел из-за пламени на новогодней елке

Агентство LETA уже сообщало, что в канун нового года, в 21:41, Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Дарза в Добеле, где на первом этаже двухэтажного жилого дома загорелась новогодняя елка, а из-за нее - межэтажное перекрытие. До прибытия пожарных спасателей из здания эвакуировались три человека, один из которых пострадал и был передан медикам.

В NMPD, не уточняя конкретный случай, сообщили, что при возгорании новогодней елки один человек получил очень серьезные ожоги.

Всего в новогоднюю ночь у медиков NMPD было около 200 вызовов, что много, однако полученные травмы не тяжелые. Не произошло в новогоднюю ночь и автомобильных аварий с тяжелыми последствиями.

В основном травмы были получены при падении или во время взаимных конфликтов празднующих в состоянии алкогольного опьянения. В целом в Новый год жители употребляли алкоголь безумно много, свидетельствуют наблюдения NMPD при выезде на места событий.

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