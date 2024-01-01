Первым в Новом году в Латвии родился мальчик. В Даугавпилсе на свет появились близнецы

По словам представителя больницы, мальчик - первый ребенок в семье. Вес новорожденного составляет 3,05 килограмма, а рост - 51 сантиметр.

В свою очередь, в 3:02 ночи в той же больнице родилась девочка, которая является четвертым ребенком в семье, ее вес 3,8 килограмма.

Первые трое детей, родившиеся в Рижском родильном доме в этом году, - мальчики, сообщили в учреждении. Первый мальчик - Том - родился в 1:05, его рост 48 см, вес 2,8 кг. Том - первенец у своих родителей. Второй мальчик, родившийся в этом году в Рижском родильном доме, которого назвали Матвей, появился на свет в 1:31, его вес 2,91 кг, рост 50 см. Третий мальчик родился в 7:51 утра, его рост 54 см, вес 4,6 кг, мальчика назовут Даниилом.

В 1:28 в Даугавпилсской больнице родился мальчик весом 3,5 кг, который является третьим ребенком в семье, сообщила заведующая родильным отделением учреждения Диана Пустовойтова.

Около 10 утра в Даугавпилсе также родились близнецы - девочка весом 2,69 кг и мальчик весом 2,58 кг.

В Юрмальской больнице и рижской больнице Страдиня в новогоднюю ночь не родилось ни одного ребенка.

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