Видео ⟩ Полицейский рейд 1 января: без прав оказался как минимум один водитель

Как сообщает передача, утром 1 января на улицах Риги было мало машин, а первыми за руль сели водители такси и курьеры по доставке еды.

Многие водители во время рейда без опаски "дули" в алкотестер, поскольку в новогоднюю ночь не употребили ни грамма алкоголя. Некоторые водители рассказали передаче, что вообще уже много лет не употребляют алкоголь, а некоторые - приняли в новогоднюю ночь "символическое" количество спиртного.

В Риге в эти дни много жителей соседних стран - часто можно увидеть машины с эстонскими и литовскими номерами. Эти водители также добросовестны и не садятся за руль в нетрезвом виде.

Однако для одного водителя поездка все-таки закончилась плачевно. Алкотестер показал, что допустимый предел содержания алкоголя в крови превышен.

Во второй раз алкотестер показал у водителя еще большую концентрацию алкоголя - уже 0,73 промилле. За такое нарушение грозит лишение прав сроком на год и крупный штраф в несколько сотен евро - насколько суровым должно быть наказание, оценит административная комиссия.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas (на латышском языке)

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