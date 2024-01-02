Телекомпания NHK сообщила, что врачи, в частности, не могут добраться до больницы в пострадавшем от стихии городе Судзу в префектуре Исикава.

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В ночь на вторник США и Британия предложили Токио свою помощь в борьбе с последствиями удара стихии.

«Моя администрация находится на связи с японскими официальными лицами, и США готовы оказать любую необходимую помощь японскому народу. Будучи близкими союзниками, США и Япония разделяют глубокие узы дружбы, которые объединяют наши народы. В это трудное время наши мысли – с японским народом», – говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Как сообщили в канцелярии британского премьера Риши Сунака, в Лондоне следят за развитием событий и готовы оказать поддержку Японии.

«Премьер-министр Фумио Кисида – большой друг Великобритании, – говорится в заявлении Сунака. – Мои мысли со всеми, кто пострадал от землетрясений в Японии, которые нанесли такой огромный ущерб».

Фото: BBC

После землетрясения власти объявили угрозу цунами в Исикаве, однако впоследствии все предупреждения были отменены.

В общей сложности с утра понедельника в Японии произошло 155 землетрясений различной силы, включая основные толчки магнитудой 7,6, сообщило Японское метеорологическое агентство (JMA).

Магнитуда большинства превышала 3, и, хотя их сила постепенно уменьшается, утром во вторник было зафиксировано еще шесть достаточно мощных толчков, сообщили в JMA.

По данным экспертов, афтершоки могут продолжаться всю эту неделю.

«Некоторые из афтершоков, которые могут произойти в Японии, все еще будут довольно сильными и могут затронуть инфраструктуру и здания, которые уже ослаблены основным событием», – сказал Би-би-си профессор геологии Ливерпульского университета Дэн Фолкнер.

Фото: BBC

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Фото: BBC