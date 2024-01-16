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Редкие фото ⟩ Мусульмане в Латвии: как изнутри выглядит одна из самых закрытых общин

Сергей Тихомиров rus.tvnet.lv
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Каждый день мы то и дело встречаем признаки того, что мусульманская община в Латвии есть и даже растет - это и курьеры Bolt и Wolt, открытие кебабных и даже халяльные магазины в центре города и на рынке. TVNET+ посетил молельный дом, он же Латвийский исламский культурный центр, и попытался понять, так ли закрыта мусульманская община, как кажется со стороны.

"Если кто-то хочет узнать про ислам, то дверь общины всегда открыта", - сказал мужчина средних лет по имени Явахир, с которым TVNET+ познакомился в Латвийском исламском культурном центре.

Но вопреки словам мужчины на самом деле попасть в культурный центр оказалось не так просто. Он расположен в центре Риги, в пристройке знаменитого "дома со львами". 

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