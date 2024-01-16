Редкие фото ⟩ Мусульмане в Латвии: как изнутри выглядит одна из самых закрытых общин

Каждый день мы то и дело встречаем признаки того, что мусульманская община в Латвии есть и даже растет - это и курьеры Bolt и Wolt, открытие кебабных и даже халяльные магазины в центре города и на рынке. TVNET+ посетил молельный дом, он же Латвийский исламский культурный центр, и попытался понять, так ли закрыта мусульманская община, как кажется со стороны.