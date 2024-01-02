NMPD о встрече Нового года: без смертей, но много связанных с алкоголем травм

Всего в новогоднюю ночь у медиков Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) было порядка 200 вызовов, что много, однако полученные травмы не тяжелыми.

В основном люди получали травмы во время падения или в ходе конфликтов среди отмечающих в состоянии алкогольного опьянения.

"Мы должны поблагодарить жителей за то, что они прислушивались к советам оперативных служб. Однако число вызовов было большим, и работы ночью у медиков было очень много.

Было очень много вызовов, связанных с употреблением алкоголя и полученными во время этого травмами, кроме того, было несколько конфликтов среди отмечающих, в результате которых были получены различные повреждения", - рассказала представитель NMPD Арита Фреймане.

В целом на Новый год жители употребляли алкоголь в безумных количествах, свидетельствуют наблюдения NMPD во время вызовов на место событий.

В свою очередь на дорогах Латвии последний день года был относительно спокойным - было зарегистрировано 60 ДТП, в которых только в одном пострадал человек, в свою очередь за рулем в состоянии алкогольного опьянения было поймано 11 водителей.

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