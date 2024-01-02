Во вторник отменено несколько поездов в направлении Скулте. Известна причина

Так, по техническим причинам во вторник отменены поезда Саулкрасты (6:29) - Рига (7:29), Рига (7:43) - Царникава (8:23), Царникава (8:50) - Рига (9:29), а также Саулкрасты (8:39) - Рига (9:39).

Скулте (6:50) - Рига (7:59) курсирует с опозданием примерно на 170 минут, а поезд Скулте (7:50) - Рига (8:59) по техническим причинам стоит на остановке "Гауя", предварительное время задержки составляет примерно 120 минут.

В то же время по техническим причинам отменен поезд Рига (9:13) - Саулкрасты (10:13), а также поезд Саулкрасты (11:00) - Рига (11:59).

Отмена и задержка рейсов на направлении в Скулте связана с поломкой нового электропоезда

Отмена и задержка рейсов на направлении в Скулте связана с поломкой нового электропоезда, сообщили агентству LETA в АО Pasažieru vilciens (PV).

Как сообщили в компании, во вторник поезд, следовавший из Саулкрасты (6:29) в Ригу (7:29), остановился на остановке Гарциемс, так как у него опустился токоприемник и разрядился аккумулятор. Хотя были предприняты попытки запустить поезд, это не удалось, поэтому в Гарциемс был отправлен другой состав, чтобы вытолкнуть поезд с остановки и освободить пути.

В то же время, как указали в PV, восстановление движения поездов на этой линии осложняется тем, что предприятие Latvijas dzelzceļš проводит масштабные работы по модернизации путей и платформ, поэтому возможности маневрирования ограничены и на некоторых участках для движения поездов доступен только один путь.

"В настоящее время представители PV и Škoda Group проводят проверку и расследуют произошедшее", - сообщили в PV.

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