Pasažieru vilciens: В пяти новых электропоездах выявлены различные недостатки

В настоящее время PV получило от чешской компании Škoda Group 17 новых электропоездов. Из них 11 готовы к эксплуатации на железнодорожных линиях, но для пассажирских перевозок доступы шесть, а у пяти поездов выявлены различные недостатки, которые Škoda Group должна устранить.

"Подобные недостатки обнаруживаются и в поездах других производителей, когда они поступают в эксплуатацию. Литва и Эстония также интенсивно работали над устранением недостатков на начальном этапе", - отметили в PV.

В ближайшие дни планируется провести первое техническое обслуживание шести новых поездов, чтобы использовать их для перевозки пассажиров.

Как сообщалось, во вторник утром из-за поломки нового электропоезда на направлении в Скулте было отменено несколько рейсов, а другие существенно задерживаются.

Поезд, следовавший из Саулкрасты (6:29) в Ригу (7:29), остановился на остановке Гарциемс, так как у него опустился токоприемник и разрядился аккумулятор. Хотя были предприняты попытки запустить поезд, это не удалось, поэтому в Гарциемс был отправлен другой состав, чтобы вытолкнуть поезд с остановки и освободить пути.

В то же время, как указали в PV, восстановление движения поездов на этой линии осложняется тем, что предприятие Latvijas dzelzceļš проводит масштабные работы по модернизации путей и платформ, поэтому возможности маневрирования ограничены и на некоторых участках для движения поездов доступен только один путь.

"В настоящее время представители PV и Škoda Group проводят проверку и расследуют произошедшее", - сообщили в PV.

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