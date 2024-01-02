"Просьба отозваться всех, кто видел": в новогоднюю ночь пропал молодой человек

Последний раз Заубе видели на дороге Шнепсту, 2, в Страупциемском гостевом доме.

"Просьба отозваться всех, кто видел. Пропал Лауриз Заубе, которого в последний раз видели в новогоднюю ночь, в 1:00 на дороге Шнепсту, 2, в Страупциемском гостевом доме. Одежда видна на фото, но штаны серые, возможно, он был также в джемпере.

В данный момент ведутся активные поиски по последней доступной локации! Связаться с ним в данный момент нет никакой возможности", - сообщил мужчина, опубликовавший фотографию пропавшего.

Портал Apollo.lv связался с Государственной полицией и выяснил, что в связи с фактом исчезновения Лауриса Заубе было получено заявление, в данный момент выясняются обстоятельства происшедшего.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!