В Юрмале в подвале одного из многоквартирных домов поселилась женщина, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.
Видео ⟩ "Она любит жить свободнее". В Юрмале в подвале многоквартирного здания живет какая-то женщина
В передачу обратился житель здания, который выразил недовольство тем, что женщина по имени Регина со всеми своими вещами поселилась в подвале. По словам соседа, женщина приглашает в подвал в гости других людей, с которыми вместе употребляет алкоголь и курит.
Несмотря на то, что несколько жильцов здания и не знали, что в подвал заселилась женщина, соседка Тамара рассказала передаче, что Регина - ее родственница, которая ранее жила у нее, пока обеим там не стало тесно.
"Понимаете, она такая энергичная женщина. Она любит жить свободнее, а я - пожилая. Мне нужно спокойствие. Когда она со мной ссорится, идет туда [в подвал]. Там сидит", - поясняет Тамара.
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