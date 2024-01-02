Из-за оттепели в Сигулде закрывают парк Райниса

Муниципальная полиция Сигулдского края установила, что в парке Райниса из-за оттепели повысился уровень воды, создав опасность в зоне с декоративным водоемом у детской площадки, а также в зоне возле детской баскетбольной площадки. После оттепели были затоплены впадины, которые сейчас замерзли.

Для безопасности посетителей парк Райниса на неопределенный срок закрыт.

Муниципальная полиция обращает внимание, что в зимние переменчивые погодные условия ледовый слой на замерзших водоемах может быть хрупким и опасным для жизни. Жителей призывают не выходить на лед.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!