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Из-за оттепели в Сигулде закрывают парк Райниса

rus.tvnet.lv
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Оттепель в Риге
Оттепель в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

Из-за оттепели в Сигулде на неопределенный срок закрыт парк Райниса, сообщили в самоуправлении.

Муниципальная полиция Сигулдского края установила, что в парке Райниса из-за оттепели повысился уровень воды, создав опасность в зоне с декоративным водоемом у детской площадки, а также в зоне возле детской баскетбольной площадки. После оттепели были затоплены впадины, которые сейчас замерзли.

Для безопасности посетителей парк Райниса на неопределенный срок закрыт.

Муниципальная полиция обращает внимание, что в зимние переменчивые погодные условия ледовый слой на замерзших водоемах может быть хрупким и опасным для жизни. Жителей призывают не выходить на лед.

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