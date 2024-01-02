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Видео ⟩ Салют по Москве и речь Путина: VDD проверит информацию о праздновании сторонников России

rus.tvnet.lv
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Кремль. Иллюстративное фото.
Кремль. Иллюстративное фото. Фото: Rakoff/Shutterstock

Салют по московскому времени и восторг от новогодней речи Владимира Путина - проживающие в Латвии сторонники страны-агрессора беспрепятственно праздновали, как хотели, сообщает программа TV3 Ziņas.

Служба госбезопасности обещает оценить ситуацию.

Еще до новогодней ночи Рижское самоуправление подчеркивало, что любое прославление страны-агрессора в Латвии запрещено законом и не будет толерироваться. О праздновании Нового года и салютах по московскому времени самоуправление призывало незамедлительно сообщать в Рижскую муниципальную полицию.

Оказывается, жители сообщали очень вяло и ни один нарушитель так и не был пойман.

Глава комиссии Сейма по национальной безопасности уверен, что сторонников государства-агрессора надо наказать, и VDD сможет это сделать.

Подробнее смотрите в сюжете!

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