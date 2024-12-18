Ссылаясь на датский телеканал TV2, финская общественная телекомпания Yle сообщает, что на изображениях гидролокатора видны широкие темные линии вдоль маршрута Yi Peng 3 в ноябре.

TV2 поговорил с тремя экспертами, которые согласились, что данные подтверждают подозрения в отношении Yi Peng 3, поскольку судно вело себя нетипично, то есть не сбавило скорость, когда пересекало два электрических кабеля и один кабель для передачи данных.

Уже сообщалось, что 17 и 18 ноября в Балтийском море в территориальных водах Швеции были оборваны два подводных кабеля, один из которых соединяет Финляндию и Германию, а другой - Швецию и Литву. Эти кабели уже отремонтированы.

Особый интерес для следователей представляло китайское грузовое судно Yi Peng 3, которое, возможно, проходило мимо места расположения двух кабелей в момент их повреждения.

Подозревается, что китайское грузовое судно Yi Peng 3 намеренно протащило якорь по дну Балтийского моря более чем на 160 километров, повредив тем самым два подводных кабеля связи, сообщает газета Wall Street Journal.

С 19 ноября Yi Peng 3 стоит на якоре в международных водах пролива Каттегат между Данией и Швецией. За кораблем наблюдают датские, шведские и немецкие военные корабли. Дания ведет переговоры с соседними странами, но подробности этих переговоров не разглашаются.

В понедельник, 16 декабря, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники, участвующие в расследовании, сообщила, что российская разведка дала указание капитану Yi Peng 3 перерезать кабели связи с помощью якоря.

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