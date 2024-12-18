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СМИ: китайское судно пыталось повредить и датские кабели

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Фото: EPA/Scanpix

Китайское судно Yi Peng 3, которое подозревается в повреждении подводных кабелей в Балтийском море, также пыталось повредить кабели вблизи датского острова Лесё, сообщают датские СМИ.

Ссылаясь на датский телеканал TV2, финская общественная телекомпания Yle сообщает, что на изображениях гидролокатора видны широкие темные линии вдоль маршрута Yi Peng 3 в ноябре.

TV2 поговорил с тремя экспертами, которые согласились, что данные подтверждают подозрения в отношении Yi Peng 3, поскольку судно вело себя нетипично, то есть не сбавило скорость, когда пересекало два электрических кабеля и один кабель для передачи данных.

Уже сообщалось, что 17 и 18 ноября в Балтийском море в территориальных водах Швеции были оборваны два подводных кабеля, один из которых соединяет Финляндию и Германию, а другой - Швецию и Литву. Эти кабели уже отремонтированы.

Особый интерес для следователей представляло китайское грузовое судно Yi Peng 3, которое, возможно, проходило мимо места расположения двух кабелей в момент их повреждения.

Подозревается, что китайское грузовое судно Yi Peng 3 намеренно протащило якорь по дну Балтийского моря более чем на 160 километров, повредив тем самым два подводных кабеля связи, сообщает газета Wall Street Journal.

С 19 ноября Yi Peng 3 стоит на якоре в международных водах пролива Каттегат между Данией и Швецией. За кораблем наблюдают датские, шведские и немецкие военные корабли. Дания ведет переговоры с соседними странами, но подробности этих переговоров не разглашаются.

В понедельник, 16 декабря, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники, участвующие в расследовании, сообщила, что российская разведка дала указание капитану Yi Peng 3 перерезать кабели связи с помощью якоря.

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