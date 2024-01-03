Видео ⟩ На Ратушной площади Таллинна в новогоднюю ночь крутили музыку пророссийской группы

Она добавила, что, насколько им известно, большинство песен, звучавших на Ратушной площади, были на эстонском и английском языках, однако прозвучала одна песня на русском, одна на украинском и одна на финском языке.

Z-группа, которая внесена в "Миротворец"

Свой первый альбом "Дискотека Авария" выпустила в 1997 году и уже через два года была известна по всей России. В 2019 году группа выступила в оккупированном Россией Крыму в Севастополе.

Все участники коллектива также внесены в базу данных "Миротворец", где о них написано следующее: "Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. Отрицание российской агрессии".

В одном из интервью солист группы Алексей Серов заявил, что действительно выступал в Крыму, но не понимает, почему это является проблемой. "Мы давно не ездили в Украину, нас не приглашают туда выступать. Но то, что мы есть в каких-то списках, на каких-то сайтах - это прекрасно. Мы есть на многих сайтах. Это значит, что мы еще популярнее в Украине", - пошутил Серов.

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