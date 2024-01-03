Видео ⟩ На Ратушной площади Таллинна в новогоднюю ночь крутили музыку пророссийской группы

В последний вечер декабря на Ратушной площади Таллинна состоялся большой праздник. После главного исполнителя на сцену вышел диджей: в его арсенале были и эстоноязычные, и англоязычные песни, а в один момент заиграла и русскоязычная песня "Новогодняя" популярной российской группы "Дискотека Авария". Это группа, которая не видит никаких проблем ни в оккупации Крыма, ни в том, что происходит сегодня в Украине, сообщает Rus.Postimees.
Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм (Центристская партия) пояснила, что в канун Нового года правительство города организовало новогодний праздник на площади Вабадузе, где выступили группы Laine, Trad.Attack! и Nublu. "Сто процентов, в это внесла вклад и районная управа", - подчеркнула она.
"Однако на Ратушной площади новогодний концерт организовала компания, ответственная за рождественскую ярмарку - фирма 5+ Capital OÜ. В программе их новогоднего концерта в качестве главного исполнителя выступала группа Legend, а затем звучала музыка диджея Айвара Хави", - рассказала Хауканымм.
"Конечно, сейчас уже не те времена, когда диджею приходится согласовывать свой выбор музыки с государственной комиссией, но, естественно, мы предполагаем, что каждый профессиональный исполнитель может учесть, что публика хочет слушать, а что нет", - добавила она.
"Хотя играла музыка на разных языках, к сожалению, была и музыка, которая разозлила часть зрителей. И все же предварительное согласование списка песен не является решением проблемы - мы просто надеемся, что диджеи будущих мероприятий сделают выводы и смогут избегать музыки, которая в настоящее время оскорбляет эстонскую публику", - заявила Хауканымм.
Она добавила, что, насколько им известно, большинство песен, звучавших на Ратушной площади, были на эстонском и английском языках, однако прозвучала одна песня на русском, одна на украинском и одна на финском языке.
Z-группа, которая внесена в "Миротворец"
Свой первый альбом "Дискотека Авария" выпустила в 1997 году и уже через два года была известна по всей России. В 2019 году группа выступила в оккупированном Россией Крыму в Севастополе.
Все участники коллектива также внесены в базу данных "Миротворец", где о них написано следующее: "Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. Отрицание российской агрессии".
В одном из интервью солист группы Алексей Серов заявил, что действительно выступал в Крыму, но не понимает, почему это является проблемой. "Мы давно не ездили в Украину, нас не приглашают туда выступать. Но то, что мы есть в каких-то списках, на каких-то сайтах - это прекрасно. Мы есть на многих сайтах. Это значит, что мы еще популярнее в Украине", - пошутил Серов.
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