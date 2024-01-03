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Фото: последствия землетрясения в Японии

BBC News Русская служба
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BBC
Последствия землетрясения в Японии
Последствия землетрясения в Японии Фото: BBC News

В Японии продолжаются спасательные работы после того, как мощное землетрясение 1 января унесло жизни 48 человек. У спасателей остается все меньше времени, чтобы найти под завалами выживших.

В Японии продолжаются спасательные работы после того, как мощное землетрясение 1 января унесло жизни по меньшей мере 55 человек. У спасателей остается все меньше времени, чтобы найти под завалами выживших.

Эпицентром землетрясения магнитудой 7,6 стал полуостров Ното в центральной Японии.

В результате землетрясения земля поднялась более чем на четыре метра и сдвинулась на 130 см к западу.

Рухнувший дом
Рухнувший дом Фото: BBC

Рухнуло множество домов и начались пожары. Серьезные повреждения получили дороги, что затруднило работу спасательных служб.

Cлужбы экстренной помощи работают «наперегонки со временем», чтобы успеть спасти выживших, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Зелмлетрясение на полуострове Ното
Зелмлетрясение на полуострове Ното Фото: EPA

Во вторник около тысячи спасателей участвовали в поиске людей, которые могли оказаться заблокированы под завалами.

Военные по приказу правительства доставляют пострадавшим гуманитарную помощь, включая еду, воду и одеяла. По данным властей, эвакуировать пришлось 57360 человек.

Эвакуировавшаяся жительница зоны землетрясения с собакой
Эвакуировавшаяся жительница зоны землетрясения с собакой Фото: EPA

Подземные толчки продолжались в течение двух дней после землетрясения.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси предупредил людей, чтобы они были готовы к новым землетрясениям магнитудой до 7 на предстоящей неделе.

Во вторник днем в Исикаве, в 155 км к югу от полуострова Ното, произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Зелмлетрясение на полуострове Ното
Зелмлетрясение на полуострове Ното Фото: Reuters

Предупреждения о сильных цунами, сделанные японским правительством в понедельник, были отменены.

Землетрясение на полуострове Ното
Землетрясение на полуострове Ното Фото: Reuters

В результате инцидента, не связанного с землетрясением, в аэропорту «Ханэда» в Токио во вторник загорелся пассажирский самолет компании Japan Airlines, столкнувшийся на земле с самолетом береговой охраны.

Все находившиеся на борту лайнера 379 человек были эвакуированы. Самолет береговой охраны направлялся в район землетрясения для доставки продовольствия и предметов первой необходимости пострадавшим. На его борту погибли пять человек.

Последствия землетрясения
Последствия землетрясения Фото: BBC

Япония является одной из самых сейсмически активных стран на Земле. Она расположена в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, где встречаются и взаимодействуют друг с другом тектонические плиты.

Из-за постоянной угрозы землетрясений Японию разработала одну из самых высокоразвитых систем предупреждения о цунами.

Контекст
Контекст Фото: BBC

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Контекст
Контекст Фото: BBC
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