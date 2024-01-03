Фото: последствия землетрясения в Японии

Во вторник днем в Исикаве, в 155 км к югу от полуострова Ното, произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Зелмлетрясение на полуострове Ното Фото: Reuters

Предупреждения о сильных цунами, сделанные японским правительством в понедельник, были отменены.

Землетрясение на полуострове Ното Фото: Reuters

В результате инцидента, не связанного с землетрясением, в аэропорту «Ханэда» в Токио во вторник загорелся пассажирский самолет компании Japan Airlines, столкнувшийся на земле с самолетом береговой охраны.

Все находившиеся на борту лайнера 379 человек были эвакуированы. Самолет береговой охраны направлялся в район землетрясения для доставки продовольствия и предметов первой необходимости пострадавшим. На его борту погибли пять человек.

Последствия землетрясения Фото: BBC

Япония является одной из самых сейсмически активных стран на Земле. Она расположена в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, где встречаются и взаимодействуют друг с другом тектонические плиты.

Из-за постоянной угрозы землетрясений Японию разработала одну из самых высокоразвитых систем предупреждения о цунами.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC