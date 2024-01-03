Фото: последствия землетрясения в Японии

В Японии продолжаются спасательные работы после того, как мощное землетрясение 1 января унесло жизни 48 человек. У спасателей остается все меньше времени, чтобы найти под завалами выживших.
В Японии продолжаются спасательные работы после того, как мощное землетрясение 1 января унесло жизни по меньшей мере 55 человек. У спасателей остается все меньше времени, чтобы найти под завалами выживших.
Эпицентром землетрясения магнитудой 7,6 стал полуостров Ното в центральной Японии.
В результате землетрясения земля поднялась более чем на четыре метра и сдвинулась на 130 см к западу.
Рухнуло множество домов и начались пожары. Серьезные повреждения получили дороги, что затруднило работу спасательных служб.
Cлужбы экстренной помощи работают «наперегонки со временем», чтобы успеть спасти выживших, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Во вторник около тысячи спасателей участвовали в поиске людей, которые могли оказаться заблокированы под завалами.
Военные по приказу правительства доставляют пострадавшим гуманитарную помощь, включая еду, воду и одеяла. По данным властей, эвакуировать пришлось 57360 человек.
Подземные толчки продолжались в течение двух дней после землетрясения.
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси предупредил людей, чтобы они были готовы к новым землетрясениям магнитудой до 7 на предстоящей неделе.
Во вторник днем в Исикаве, в 155 км к югу от полуострова Ното, произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Предупреждения о сильных цунами, сделанные японским правительством в понедельник, были отменены.
В результате инцидента, не связанного с землетрясением, в аэропорту «Ханэда» в Токио во вторник загорелся пассажирский самолет компании Japan Airlines, столкнувшийся на земле с самолетом береговой охраны.
Все находившиеся на борту лайнера 379 человек были эвакуированы. Самолет береговой охраны направлялся в район землетрясения для доставки продовольствия и предметов первой необходимости пострадавшим. На его борту погибли пять человек.
Япония является одной из самых сейсмически активных стран на Земле. Она расположена в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, где встречаются и взаимодействуют друг с другом тектонические плиты.
Из-за постоянной угрозы землетрясений Японию разработала одну из самых высокоразвитых систем предупреждения о цунами.
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