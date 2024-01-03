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Турция не пускает в Черное море минные тральщики для Украины

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Минный тральщик класса Sandown
Минный тральщик класса Sandown Фото: Скриншот с https://twitter.com/GlasnostGone

Турция пока не позволяет двум минным тральщикам, подаренным Украине Великобританией, пройти через ее проливы в Черное море, сообщили в пресс-службе президента Турции во вторник, 2 января, объяснив свою позицию требованиями конвенцией Монтрё.

Согласно конвенции Монтрё от 1936 года, поясняют в пресс-службе, в случае войны Турция имеет право закрыть свои проливы для кораблей воюющих сторон, если ее правительство видит для страны опасность оказаться втянутой в конфликт.

"Наши  союзники были должным образом проинформированы о том, что тральщикам, подаренным Великобританией Украине, не будет разрешено проходить через проливы в Черное море во время войны", - сказано в заявлении Турции.

Великобритания и Украина договорились о передаче Киеву двух минных траулеров класса Sandown в 2021 году.

Корабли были отремонтированы и модернизированы, а украинские экипажи уже прошли обучение в Великобритании.

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