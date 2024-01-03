Турция не пускает в Черное море минные тральщики для Украины

Согласно конвенции Монтрё от 1936 года, поясняют в пресс-службе, в случае войны Турция имеет право закрыть свои проливы для кораблей воюющих сторон, если ее правительство видит для страны опасность оказаться втянутой в конфликт.

"Наши союзники были должным образом проинформированы о том, что тральщикам, подаренным Великобританией Украине, не будет разрешено проходить через проливы в Черное море во время войны", - сказано в заявлении Турции.

Великобритания и Украина договорились о передаче Киеву двух минных траулеров класса Sandown в 2021 году.

Корабли были отремонтированы и модернизированы, а украинские экипажи уже прошли обучение в Великобритании.

#Turkey said today it wont allow two British minehunter ships to transit its waters en route to the Black Sea for use by #Ukraine - since it would violate an international pact concerning wartime passage of the straits. Last month, Britain said it would transfer two Royal Navy… pic.twitter.com/l17inCwWL0 — Glasnost Gone (@GlasnostGone) January 2, 2024

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