Ночью в Белгороде и Севастополе прогремели взрывы

Российские официальные лица утверждают, что удару подвергся Белгород, расположенный недалеко от границы с Украиной, а также Севастополь, где была сбита украинская ракета.

Big bangs in Belgorod, Russia. At least eight big explosions reported. pic.twitter.com/XvOcOybTRH — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) January 2, 2024

В ночь на среду в Белгороде вновь раздались взрывы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что было сбито несколько воздушных целей.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Информации о последствиях на текущий момент нет", - написал он в своем Telegram-канале.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – добавил он.

С другой стороны, над портом Севастополя была сбита украинская ракета, сообщил назначенный Россией губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

"По информации от спасательной службы Севастополя - никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что за последние пять дней Россия выпустила по Украине около 300 ракет и 200 беспилотников.

На прошлой неделе Россия нанесла крупный авиаудар по Украине, в результате чего погибло более 40 человек. Затем Москва обвинила Украину в терактах в Белгороде, в результате которых 20 человек погибли и более 100 получили ранения.

Утром во вторник, 2 января, два крупнейших города Украины - Киев и Харьков - подверглись массированному российскому ракетному обстрелу, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек и десятки получили ранения.

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