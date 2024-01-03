Из-за повреждения контактной сети поезда в направлении Елгавы задерживаются

PV сообщает, что из-за повреждения контактной сети поезд Елгава (8:16) - Рига (9:01) опаздывает примерно на 41 минуту, а поезд Рига (8:14) - Елгава (9:00) опаздывает примерно на 24 минуты.

В то же время, согласно информации, опубликованной VAS Latvijas dzelzceļš (LDz), обнаружено повреждение провода контактной сети. Так, на линии Рига - Елгава возможны задержки поездов до 30 минут.

Также LDz сообщает, что повреждения планируется устранить к 10 часам утра.

Оборот Pasažieru vilciens за девять месяцев 2023 года составил 44,256 млн евро, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, однако прибыль компании снизилась на 21% - до 458 074 евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!