Поджог полицейского в Кекаве: расследование уголовного процесса завершено

Уже сообщалось, что в октябре прошлого года, когда полиция ехала на вызов, агрессивный мужчина в состоянии алкогольного опьянения облил себя и сотрудника муниципальной полиции бензином, после чего поджег себя, в результате чего и предполагаемый виновник, и сотрудник муниципальной полиции получили ожоги.

Подозреваемый был заключен под стражу.

Ночью 22 октября 2023 года был получен вызов в связи с агрессивным мужчиной в Катлакалнсе Кекавского края.

Сначала на место происшествия прибыли сотрудники Кекавской региональной муниципальной полиции. Конфликтующий мужчина во дворе дома облил горючей жидкостью себя и муниципального полицейского, после чего загорелся.

В результате этого пострадал как упомянутый мужчина, так и сотрудник муниципальной полиции, оба были доставлены в медучреждение.

Результаты экспертизы подтвердили, что сотрудник муниципальной полиции получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Предполагаемый виновник родился в 1983 году, и до этого уже несколько раз попадал в поле зрения полиции.

Государственная полиция начала уголовный процесс.

Мотив подозреваемого неизвестен, так как он не помнит, что произошло, скорее всего, потому, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Поскольку подозреваемого выписали из медицинского учреждения, его поместили под стражу.

Пострадавший муниципальный полицейский также выписан из больницы и в настоящее время находится на амбулаторном лечении.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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