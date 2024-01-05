Силвия из Славянска: "Почему меня наказывает Россия, которую я тоже любила?"

"Хочется в свое окно смотреть на свой любимый город и знать, что у тебя в душе покой… Этого всего нас лишили", - говорит 63-летняя Силвия Яровая, которая вернулась в Латвию из Славянска. Ее историю рассказывает даугавпилсский портал "Чайка".
Силвия родилась в Латвии и до 19 лет жила в Илуксте. После года работы в Даугавпилсском отделении милиции ее направили на учебу в Волгоградскую высшую следственную школу МВД СССР. После учебы она вслед за своим супругом, с которым познакомилась в студенческие годы, была распределена в Украину. Так она оказалась в Славянске.
Сначала делопроизводство там осуществлялось на русском языке, потом был переход на украинской. Силвия подчеркнула, что в этом никакой проблемы не было. "В какой бы стране мы ни были - это мое убеждение, - мы должны знать язык этой страны, где мы живем. Это уважение к людям, нации и месту".
Силвия жила вместе с мужем в Украине. Двигалась по карьерной лестнице. Сейчас она приняла решение не останавливаться и в 63 года продолжает учиться - осваивает профессию повара: "Я хочу быть в социуме. Хочу своей историей, своим примером что-то донести до детей, которые учатся со мной рядом".
С началом полномасштабного вторжения России в Украину Силвия вернулась в Латвию к своей сестре. "Сейчас города Латвии стали ярче и красивее", - отмечает она разницу с советскими временами. В Латвию женщина приехала к сестре, но ей не легче, ведь в Украине она потеряла все. Силвии очень хочется домой, в Украину: "Понимаете, хочется утром встать и пить кофе из своей любимой чашки".
Ей хочется донести до тех, кто считает что "не все так однозначно", что она "просто хотела жить в своей квартире, со своими детьми, работать и пользоваться теми благами, которые за долгие годы наработала". "Почему меня сейчас наказывает Россия, которую я тоже любила?" - спрашивает Силвия.
Видео: Силвия Яровая в проекте "Мы здесь"
Силвия Яровая - очередная героиня проекта "Мы здесь".
"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".
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