Силвия из Славянска: "Почему меня наказывает Россия, которую я тоже любила?"

Силвия родилась в Латвии и до 19 лет жила в Илуксте. После года работы в Даугавпилсском отделении милиции ее направили на учебу в Волгоградскую высшую следственную школу МВД СССР. После учебы она вслед за своим супругом, с которым познакомилась в студенческие годы, была распределена в Украину. Так она оказалась в Славянске.

Сначала делопроизводство там осуществлялось на русском языке, потом был переход на украинской. Силвия подчеркнула, что в этом никакой проблемы не было. "В какой бы стране мы ни были - это мое убеждение, - мы должны знать язык этой страны, где мы живем. Это уважение к людям, нации и месту".

Силвия жила вместе с мужем в Украине. Двигалась по карьерной лестнице. Сейчас она приняла решение не останавливаться и в 63 года продолжает учиться - осваивает профессию повара: "Я хочу быть в социуме. Хочу своей историей, своим примером что-то донести до детей, которые учатся со мной рядом".

Силвия Яровая Фото: Кадр из видео