Видео ⟩ Пожар в жемчужине югендстиля: владельцу здания недавно выписали штраф

Галерея: Пожар в центре Риги

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), из-за пожара было ограничено и затруднено движение. Улица Бривибас является одной из главных магистралей общественного транспорта в Риге, а по улице Матиса курсирует 11-й трамвай.

Около 17:30 VUGD получила информацию о том, что в частично не обслуживаемом шестиэтажном жилом доме на улице Бривибас возник пожар. На месте пожарные констатировали, что с крыши здания идет дым.

Работа пожарных осложнялась тем, что на верхних этажах и на чердаке здания сложная планировка и конструкция кровельного покрытия, что в сочетании с сильным задымлением затрудняло возможности пожарных в поиске очага возгорания и оценке распространения огня.

Видео: Пожар в центре Риги

Около 20:00 пожарным удалось ограничить распространение огня. Пожарные установили, что пламя распространилось по чердаку дома на площади 260 квадратных метров, при этом этаж под чердаком горел на площади пять квадратных метров.

В тушении изначально были задействованы более 30 пожарных с шестью автоцистернами и двумя автолестницами. Чтобы способствовать выводу дыма из здания, в крыше сделали несколько отверстий. Работа на месте происшествия продолжается.

Этот построенный в 1910 году дом в югендстиле, спроектированный архитектором Константином Пекшенcом, является одним из самых больших и впечатляющих доходных домов того времени в Риге, который, к сожалению, годами в основном стоит пустым и не обслуживается, то есть временами на первом этаже дома появляются арендаторы, а верхние этажи стоят пустыми.

Здание занимает два земельных участка в углу квартала, внутри находится просторный внутренний двор, который был предусмотрен как торговый пассаж. С уличным пространством его связывают большие воронки, расположенные на диагонали двора, свидетельствует информация Рижского центра югендстиля.

В конце 2020 года владельцы здания MJ Development пообещали перестроить дом в пятизвездочный отель, инвестировав около 25 млн евро, однако никакого продвижения проекта не наблюдалось. По информации Firmas.lv, владелицей MJ Development является гражданка Литвы Офика Давоян. Предприятие в 2022 году работало с оборотом в 0,23 млн евро и убытками в неполные 100 000 евро.

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