Видео ⟩ Пожар в жемчужине югендстиля: владельцу здания недавно выписали штраф

Вечером во вторник, 2 января, в заброшенном доме в центре Риги на перекрестке улиц Бривибас и Матиса возник пожар повышенной опасности. Как сообщили TVNET в Рижской думе, в декабре 2023 года владельцу здания было направлено предупреждение о штрафе.
Как пояснили TVNET в Рижской думе, 27 февраля 2019 года дума приняла решение, возлагающее на собственника обязательство устранить выявленную опасность и провести полный ремонт здания. Решение было оспорено, и его действие было приостановлено до рассмотрения дела.
Разбирательство завершилось в декабре 2023 года, и суд признал вынесенное решение обоснованным и законным.
Собственник выполнил обязательства по устранению опасности - демонтировал потерявшие устойчивость архитектурные элементы и штукатурку во внешних конструкциях здания.
Однако обязательства по полному ремонту здания выполнены лишь частично - план ремонта передан в строительную инспекцию.
В декабре 2023 года Департамент городского имущества Рижской думы направил владельцу здания предупреждение о применении штрафа.
"В январе 2024 года первое распоряжение будет отправлено адресату. Поскольку собственником является юридическое лицо, максимальная сумма штрафа составит 10 тысяч евро", - пояснили в Рижской думе, добавив, что это будет достигнуто за счет постепенного увеличения суммы штрафа.
Если в результате пожара обнаружатся новые опасные условия, которые потребуют немедленных действий со стороны собственника, Департамент городского имущества обяжет собственника устранить опасность.
Галерея: Пожар в центре Риги
Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), из-за пожара было ограничено и затруднено движение. Улица Бривибас является одной из главных магистралей общественного транспорта в Риге, а по улице Матиса курсирует 11-й трамвай.
Около 17:30 VUGD получила информацию о том, что в частично не обслуживаемом шестиэтажном жилом доме на улице Бривибас возник пожар. На месте пожарные констатировали, что с крыши здания идет дым.
Работа пожарных осложнялась тем, что на верхних этажах и на чердаке здания сложная планировка и конструкция кровельного покрытия, что в сочетании с сильным задымлением затрудняло возможности пожарных в поиске очага возгорания и оценке распространения огня.
Видео: Пожар в центре Риги
Около 20:00 пожарным удалось ограничить распространение огня. Пожарные установили, что пламя распространилось по чердаку дома на площади 260 квадратных метров, при этом этаж под чердаком горел на площади пять квадратных метров.
В тушении изначально были задействованы более 30 пожарных с шестью автоцистернами и двумя автолестницами. Чтобы способствовать выводу дыма из здания, в крыше сделали несколько отверстий. Работа на месте происшествия продолжается.
Этот построенный в 1910 году дом в югендстиле, спроектированный архитектором Константином Пекшенcом, является одним из самых больших и впечатляющих доходных домов того времени в Риге, который, к сожалению, годами в основном стоит пустым и не обслуживается, то есть временами на первом этаже дома появляются арендаторы, а верхние этажи стоят пустыми.
Здание занимает два земельных участка в углу квартала, внутри находится просторный внутренний двор, который был предусмотрен как торговый пассаж. С уличным пространством его связывают большие воронки, расположенные на диагонали двора, свидетельствует информация Рижского центра югендстиля.
В конце 2020 года владельцы здания MJ Development пообещали перестроить дом в пятизвездочный отель, инвестировав около 25 млн евро, однако никакого продвижения проекта не наблюдалось. По информации Firmas.lv, владелицей MJ Development является гражданка Литвы Офика Давоян. Предприятие в 2022 году работало с оборотом в 0,23 млн евро и убытками в неполные 100 000 евро.
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