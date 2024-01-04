Школа журналистики с участием RUS TVNET: приглашаем всех, кому интересны медиа!

RUS TVNET, порталы Delfi в Латвии, Литве и Эстонии, Radio R и "Нарвская газета" приглашают всех желающих принять участие в школе журналистики. Она пройдет в онлайн формате с 17 по 19 января и заочно продлится до середины марта 2024 года.
Цель интенсива - познакомить активных жителей стран Балтии с миром современной журналистики Литвы, Эстонии и Латвии. После совместного трехдневного онлайн-обучения все желающие получат возможность предложить свои материалы для публикации в СМИ.
У нас нет ограничений по опыту и возрасту, главное – ваш интерес к современной журналистике и ее форматам.
Самые активные участники получат стипендии, а также возможность пройти практику в СМИ.
Что входит в программу?
Онлайн-обучение и экскурсия
- Бесплатные онлайн-семинары 17-19 января в Zoom
- Экскурсия по редакции СМИ в вашей стране (Латвия, Литва, Эстония)
Работа над публикацией
Менторинг от редакции: опытные журналисты помогут довести вашу идею до публикации.
Гонорары и знакомства
- Все опубликованные материалы будут оплачены.
- А еще у вас останутся контакты в СМИ в странах Балтии.
Какие качества приветствуются?
- Любознательность и готовность выслушать другую точку зрения;
- Смелость делиться идеями, как можно развивать СМИ стран Балтии и готовность это обсуждать;
- Намерение пройти обучение до конца и получить вознаграждение за эту работу.
Как принять участие?
- Необходимо заполнить анкету.
- Срок приема заявок – 11 января 2024 года, 23:59
- Результаты отбора будут объявлены 12 января.
К участию приглашаются начинающие или будущие журналисты от 18 лет, живущие в странах Балтии.
Расписание интенсива:
16 января
- 16:00-18:00 Вводная встреча, знакомство
17 января
- 12:00-15:00 Ознакомительная встреча, экскурсия - Delfi Литва
- 16:00-17:45 Создание журналистских текстов: от идеи - к реализации. Марина Бегункова, Delfi EE
- 18:00-20:00 Мультиформатный подход в журналистике. Эрика Сташкевич, RUS TVNET
18 января
- 12:00-15:00 Ознакомительная встреча, экскурсия - Delfi Эстония
- 16:00-17:45 Региональная журналистика. Светлана Зайцева, Нарвская газета
- 18:00-20:00 Что такое современное радио. Эрнест Алесин, Radio R
19 января
- 12:00-15:00 Ознакомительная встреча, экскурсия - RUS TVNET Латвия
- 16:00-17:45 Фактчекинг. Илья Бер, Delfi EE
- 18:00-20:00 Работа над идеей. Питчинг. Анатолий Голубов, Delfi LV
После окончания марафона, вы сможете пройти питчинг и продолжить работу с редакциями над публикацией своих материалов.
22 января
- 09:00-11:00 Питчинг - Литва
- 12:30-14:30 Питчинг - Эстония
- 15:00-17:00 Питчинг - Латвия
Проект организует Балтийский Центр Развития СМИ совместно с редакциями RUS TVNET, Delfi в Латвии, Литве и Эстонии, Radio R и "Нарвской газетой".
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