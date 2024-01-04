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Школа журналистики с участием RUS TVNET: приглашаем всех, кому интересны медиа!

rus.tvnet.lv
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Приглашаем в школу журналистики
Приглашаем в школу журналистики Фото: Rus TVNET

RUS TVNET, порталы Delfi в Латвии, Литве и Эстонии, Radio R и "Нарвская газета" приглашают всех желающих принять участие в школе журналистики. Она пройдет в онлайн формате с 17 по 19 января и заочно продлится до середины марта 2024 года.

Цель интенсива - познакомить активных жителей стран Балтии с миром современной журналистики Литвы, Эстонии и Латвии. После совместного трехдневного онлайн-обучения все желающие получат возможность предложить свои материалы для публикации в СМИ.

У нас нет ограничений по опыту и возрасту, главное – ваш интерес к современной журналистике и ее форматам.

Самые активные участники получат стипендии, а также возможность пройти практику в СМИ.

Что входит в программу?

Онлайн-обучение и экскурсия

  • Бесплатные онлайн-семинары 17-19 января в Zoom
  • Экскурсия по редакции СМИ в вашей стране (Латвия, Литва, Эстония)

Работа над публикацией

Менторинг от редакции: опытные журналисты помогут довести вашу идею до публикации.

Гонорары и знакомства

  • Все опубликованные материалы будут оплачены.
  • А еще у вас останутся контакты в СМИ в странах Балтии.

Какие качества приветствуются?

  • Любознательность и готовность выслушать другую точку зрения;
  • Смелость делиться идеями, как можно развивать СМИ стран Балтии и готовность это обсуждать;
  • Намерение пройти обучение до конца и получить вознаграждение за эту работу.

Как принять участие?

К участию приглашаются начинающие или будущие журналисты от 18 лет, живущие в странах Балтии.

Расписание интенсива:

16 января

  • 16:00-18:00 Вводная встреча, знакомство

17 января

  • 12:00-15:00 Ознакомительная встреча, экскурсия - Delfi Литва
  • 16:00-17:45 Создание журналистских текстов: от идеи - к реализации. Марина Бегункова, Delfi EE
  • 18:00-20:00 Мультиформатный подход в журналистике. Эрика Сташкевич, RUS TVNET

18 января

  • 12:00-15:00 Ознакомительная встреча, экскурсия - Delfi Эстония
  • 16:00-17:45 Региональная журналистика. Светлана Зайцева, Нарвская газета
  • 18:00-20:00 Что такое современное радио. Эрнест Алесин, Radio R

19 января

  • 12:00-15:00 Ознакомительная встреча, экскурсия - RUS TVNET Латвия
  • 16:00-17:45 Фактчекинг. Илья Бер, Delfi EE
  • 18:00-20:00 Работа над идеей. Питчинг. Анатолий Голубов, Delfi LV

После окончания марафона, вы сможете пройти питчинг и продолжить работу с редакциями над публикацией своих материалов.

22 января

  • 09:00-11:00 Питчинг - Литва
  • 12:30-14:30 Питчинг - Эстония
  • 15:00-17:00 Питчинг - Латвия

Проект организует Балтийский Центр Развития СМИ совместно с редакциями RUS TVNET, Delfi в Латвии, Литве и Эстонии, Radio R и "Нарвской газетой".

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