Школа журналистики с участием RUS TVNET: приглашаем всех, кому интересны медиа!

RUS TVNET, порталы Delfi в Латвии, Литве и Эстонии, Radio R и "Нарвская газета" приглашают всех желающих принять участие в школе журналистики. Она пройдет в онлайн формате с 17 по 19 января и заочно продлится до середины марта 2024 года.