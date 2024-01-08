"Не только для отличников". Студент создал в Риге клуб дебатов для школьников

В Латвии дети не знают о возможности участвовать в различных дебатах - это главная проблема, считает Алан Багузин, основатель клуба дебатов Logus. Он со школьных лет активно увлекался дебатами и, окончив школу, решил создать свой клуб для детей. В разговоре с RUS TVNET он рассказал, зачем латвийским школьникам дебаты и почему в клубе они проходят на русском языке.
О клубе
"Идея создать клуб в голове возникла уже давно. Мы втроем с моими двумя одноклассниками играли в эти дебаты на протяжении 5-6 лет в школе. Когда мы окончили школу, дебаты для нас как для игроков закончились. И вот в этот момент мы начали анализировать всю нашу карьеру игроков и пришли к выводу, что мы бы хотели принести что-то концептуально новое в дебаты для школьников в Латвии", - рассказывает один из основателей клуба Logus Алан Багузин.
Алан вместе с одноклассниками участвовал в дебатах не только в Латвии, но и за границей, и им хотелось передать этот опыт местным школьникам: "Мы видели опыт разных стран, как это происходит в других странах, и поняли, что это довольно сильно отличается от латвийских реалий".
Ребята решили устраивать дебаты для школьников в новом формате, который кардинально отличается от того, что было у нас до этого.
"В Латвии дебаты проходят в формате, который считается общим. Он больше для новичков, чтобы поставить себе грамотную речь, чтобы научиться критическому мышлению, ораторскому искусству. Упор до сих пор больше делался конкретно на то, чтобы дети учились разговаривать, изучали какие-нибудь темы, искали информацию. Наш формат называется "всемирный школьный формат", и он как раз является всемирным, потому что по всему миру проводятся чемпионаты по этому формату. А Латвия не особо активно в них участвует", - отмечает основатель клуба.
Всемирный школьный формат дебатов - это динамичный формат, который сочетает "подготовленные" темы с "импровизированными". Этот высокоинтерактивный стиль дебатов позволяет участникам взаимодействовать друг с другом даже во время выступлений друг друга.
"Этот формат создан именно для соревновательного духа, мы решили, что хотим развивать его", - добавляет Алан.
Участвовать в дебатах клуба Logus могут школьники любого возраста, ограничений нет. Чаще всего дети начинают интересоваться дебатами в возрасте 12-13 лет. Участие в дебатах клуба бесплатное.
"Это было одной из целей нашей организации. Мы хотели, чтобы это было бесплатно. Так как у школьников нет средств оплачивать такие клубы. Хочется сказать спасибо молодежному центру Kanieris, потому что они на бесплатной основе предоставляют нам помещение для того, чтобы мы проводили свои турниры", - говорит Багузин.
Сейчас клуб активно ищет спонсоров для проведения будущих турниров.
О дебатах в Латвии
В Латвии дети не знают о возможности участвовать в клубах дебатов - это главная проблема, считает Алан.
"Дебаты нравятся детям, которые в них участвуют. Это для них интересно, но проблема в том, что довольно мало кто о них знает и углубляется в это. Возможно, дело в менталитете постсоветского пространства. Школьники как будто чуть более закрыты, они не хотят особо куда-то вылезать, кому-то, может, родители говорят: "Сиди тише воды, ниже травы, особо никуда не лезь, ничего не говори". Самое интересное, что это замкнутый круг. Эта проблема, которую с помощью дебатов мы как раз и пытаемся решить", - объясняет основатель клуба.
По его мнению, школьников часто пугает понятие "дебаты", которое у них ассоциируется с чем-то сложным.
"Мы довольно часто обсуждаем с моими коллегами понятие "дебаты".
Детям кажется, что это что-то для круглых отличников, которые учатся на десятки. Что там разговоры о высоком, что нужно быть чуть ли не вундеркиндом, чтобы этим заниматься. Но на самом деле это вообще не так - все как раз наоборот.
Вот в этом, наверное, одна из проблем, почему дебаты в Латвии не пользуются популярностью", - считает Багузин.
Темы турниров могут быть самые разные, главное - чтобы обе стороны могли аргументировать свою позицию. Клуб старается выбирать достаточно нейтральные темы, которые понятны и интересны школьникам.
Тема первого турнира клуба Logus была "Введение четырехдневной рабочей недели", а тема следующего - "Перевод часов на летнее и зимнее время".
"Если, например, турнир проводится для ребят помладше, выбираем что-то такое, что было бы интересно для них, для их возраста и концептуально понятно прямо на интуитивном уровне. О чем можно поговорить чуть ли не сходу. Но, в принципе, чаще всего выбирается что-то действительно релевантное или что-то актуальное, что происходило недавно, или какие-то темы, которые, наоборот, на протяжении долгого времени активно обсуждаются в обществе", - объясняет основатель клуба.
Пример соседей
В Эстонии хорошо развито проведение дебатов для школьников, считает Багузин.
"Это прямо прекрасный пример того, к чему мы пытаемся стремиться. У них проходит так называемый чемпионат Эстонии по дебатам в несколько этапов.
Те, которые становятся чемпионами Эстонии, кто выиграл этот кубок по итогам трех этапов, они получают гарантированные места в государственных университетах.
Это невероятный уровень. Это показывает, что даже само государство ценит то, что ребята этим занимаются", - рассказывает организатор клуба дебатов.
Именно такой мотивации не хватает школьникам Латвии. Участие в дебатах - это, конечно, не столько про призы, сколько про личное развитие и расширение кругозора: "Это, безусловно, невероятный опыт, и это очень сильно развивает различные навыки, такие как ораторское искусство, критическое мышление, умение пользоваться информацией, умение искать информацию, отличать правдивую информацию от неправдивой. Конечно, это дает свои плоды. И в целом это дает очень много, скажем так, пищи для размышления".
Сам Багузин благодаря участию в дебатах выбрал изучать международные отношения в университете: "Я раньше об этом никогда не думал. Даже на собственном примере я вижу, что это может кардинально поменять жизнь человека".
О русском языке
Дебаты в клубе Logus проходят на русском языке, в планах у основателей развивать их и на английском языке. Создавая клуб, организаторы решили поддерживать культуру дебатов в русскоязычной среде, а позже переходить на международный уровень.
"Мы как игроки всегда играли на русском языке, это наш родной язык, нам удобно на нем говорить. Мы считаем, что в этом нет ничего такого. К нам в основном приходят русскоязычные ребята, которые уже не первый год участвовали в дебатах именно на русском языке", - говорит Багузин.
"Русский язык не мешает нам любить Латвию, и то, что мы проводим дебаты на русском языке... мы развиваем детей. Так что, мне кажется, это благая цель", - добавляет он.
Если говорить о перспективах участия в дебатах для детей, стоит думать об английском языке, так как это дает возможность участвовать в международных турнирах. Также, как отмечает основатель клуба, в дебатах на английском языке сможет участвовать больше детей - русскоязычные, латыши и школьники из других стран.
"Английский мы тоже планируем в перспективе вводить. Мы планируем развивать дебаты на английском и приучать ребят к тому, чтобы они учились разговаривать больше на английском, дебатировать на английском, в том числе как раз для того, чтобы они могли ездить за границу, играть и представлять Латвию на тех же самых чемпионатах Европы", - объясняет он.
Алан Багузин окончил школу в 2021 году, в это время обучение в средних школах Латвии начали полностью переводить на латышский язык.
"Мы были тот год, который первым сдавал экзамены по программе Skola2030. Мы на себе прочувствовали все эти реформы. Я считаю, что, так как мы живем в Латвии, мы должны знать латышский язык. Безусловно, это государственный язык, мы должны на нем говорить, мы должны понимать, что нам говорят, должны уметь спокойно ответить на латышском языке. Это наша задача, наша обязанность как граждан.
Но как изучающий международные отношения я могу сказать, что в преамбуле к латвийской Конституции написано, что государство должно также уважать и бороться за права национальных меньшинств, чем мы и занимаемся. Все школы переведут на латышский язык? Очень хорошо, но мы надеемся, что это не затронет нашу деятельность и что мы будем все так же в доступе для широкой аудитории, что мы так же сможем продолжить нашу деятельность, в том числе и на русском языке, несмотря на то, что и английский тоже планируем развивать. Мы надеемся, что мы все-таки сможем продолжать нашу работу", - говорит он.
Ближайший турнир в клубе Logus состоится 20 января. "Не бойтесь дебатов, участвуйте. Мы очень надеемся, что как можно больше людей об этом узнают, как можно больше школ, и дети придут попробовать себя в этом", - добавляет организатор.
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