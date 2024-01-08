"Не только для отличников". Студент создал в Риге клуб дебатов для школьников

"Это прямо прекрасный пример того, к чему мы пытаемся стремиться. У них проходит так называемый чемпионат Эстонии по дебатам в несколько этапов.

Те, которые становятся чемпионами Эстонии, кто выиграл этот кубок по итогам трех этапов, они получают гарантированные места в государственных университетах.

Это невероятный уровень. Это показывает, что даже само государство ценит то, что ребята этим занимаются", - рассказывает организатор клуба дебатов.

Именно такой мотивации не хватает школьникам Латвии. Участие в дебатах - это, конечно, не столько про призы, сколько про личное развитие и расширение кругозора: "Это, безусловно, невероятный опыт, и это очень сильно развивает различные навыки, такие как ораторское искусство, критическое мышление, умение пользоваться информацией, умение искать информацию, отличать правдивую информацию от неправдивой. Конечно, это дает свои плоды. И в целом это дает очень много, скажем так, пищи для размышления".

Сам Багузин благодаря участию в дебатах выбрал изучать международные отношения в университете: "Я раньше об этом никогда не думал. Даже на собственном примере я вижу, что это может кардинально поменять жизнь человека".

Алан Багузин Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

О русском языке

Дебаты в клубе Logus проходят на русском языке, в планах у основателей развивать их и на английском языке. Создавая клуб, организаторы решили поддерживать культуру дебатов в русскоязычной среде, а позже переходить на международный уровень.