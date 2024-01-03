Более 100 человек погибли от взрыва у могилы иранского генерала Касема Сулеймани в годовщину его гибели

Касем Сулеймани, идеолог внешней политики Ирана, погиб в 2020-м году в Иране в результате авиаудара США по зданию, в котором он находился.

В Тегеране уверены, что это была точечная атака, санкционированная Дональдом Трампом, занимавшим тогда пост президента США.

Сулеймани, командовавший элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции, сыграл важную роль в распространении иранского влияния на Ближнем Востоке, которое пытались сдерживать как США, так и Саудовская Аравия и Израиль — главные противники Тегерана в регионе.

Генерала считали главным стратегом, стоящим за военными начинаниями Ирана. Он обладал почти одинаковым влиянием как в Иране, так и в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене.

Считается, что именно он убедил российского президента Владимира Путина вмешаться в конфликт в Сирии.