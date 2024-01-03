"Хезболлах" пообещал отомстить Израилю за убийство одного из лидеров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в среду зарегистрировала несколько запусков ракет из Ливана, нацеленных на израильские объекты. В ответ ЦАХАЛ атаковал места, откуда велись обстрелы.

В последние месяцы противостояние между израильской армией и "Хезболлах" шло в приграничном районе, однако после смерти Салех аль-Арури существует риск эскалации конфликта, подчеркивает dpa. Представитель ЦАХАЛ не стал комментировать смерть Салеха аль-Арури, в котором ливанская группировка обвиняет Израиль.

Забастовка на палестинских территориях

На следующий день после убийства аль-Арури школы, университеты, банки, рестораны и правительственные учреждения на Западном Берегу реки Иордан были закрыты из-за всеобщей забастовки. Несколько сотен человек провели мирную демонстрацию в Рамалле, пишет dpa со ссылкой на палестинские СМИ.

ЦАХАЛ провел несколько рейдов на территориях Западного берега, заявив, что в результате были арестованы шестеро разыскиваемых палестинцев и допрошены еще десятки. Связаны ли операции с убийством аль-Арури, не сообщалось.