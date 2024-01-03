Партии "Прогрессивные" стоит взять на себя политическую ответственность за подрыв репутации как департамента внешнего пространства и мобильности, так и самоуправления, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.
Фото ⟩ Кирсис призвал "Прогрессивных" взять на себя политическую ответственность за подрыв репутации думы
Он отметил, что "Прогрессивные" продолжают заявлять о неправомерных действиях и причиненном самоуправлению ущербе в департаменте сообщения, хотя в ходе всех проверок никаких нарушений обнаружено не было.
Решило не начинать уголовный процесс и Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB).
Кирсис подчеркнул, что у таких действий есть последствия - подорвана репутация, кроме того, не были проведены ремонты нескольких улиц.
Отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве с "Прогрессивными", Кирсис сказал, что в данный момент не видит возможности работать в одной коалиции с этой политической силой.
"Нельзя войти в одну реку дважды. Этот поезд ушел. По-моему, "Прогрессивным" нужно использовать время в оппозиции еще полтора года до следующих выборов, чтобы повзрослеть и вырасти", - сказал Кирсис.
По его мнению, "Прогрессивные" не прошли проверку властью, и "выпустили ее из рук и бросили себе под ноги".
"После выборов увидим. Рижане решат, как будет. Исключать нельзя ничего", - добавил Кирсис.
Галерея: Рижская дума информирует о результатах ведомственной проверки KNAB в департаменте внешнего пространства и мобильности
В свою очередь глава комитета по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс отметил, что больше всего от этого скандала пострадали непосредственно рижане. "Это плата за политическое решение, принятое прошлым летом", - отметил Пулкс.
Бывший глава департамента сообщения, а тепрь руководитель департамента внешнего пространства и мобильности Янис Вайводс отметил, что изначально в ремонты улиц планировалось вложить девять миллионов евро. Из этой суммы освоены всего три миллиона.
В свою очередь Кирсис добавил, что объем невыполненных работ нужно оценивать и со стороны планируемого финансирования.
С бывшим мэром Риги Мартиньшем Стакисом было соглашение, что в случае переполнения бюджета на ремонт улиц будет выделено дополнительно 5 миллионов евро. Кроме того, планировалось привлечь средства программы господдержки. Таким образом, в ремонт улиц можно было бы вложить 22 миллиона евро.
Вайводс указал, что примерно из 60 объектов, на которых планировались ремонты, они были проведены всего на шести. В качестве самых значительных он упомянул улицу Бикерниеку и улицу Юглас.
После начала пресс-конференции "Прогрессивные" распространили сообщение, что по их мнению решение KNAB нужно оспорить.
"Прогрессивные" по-прежнему придерживаются мнения, что в нарушениях с участием руководящих чиновников должна быть 100-процентная ясность в том, что произошло, и действия ответственных чиновников должны быть оценены.
"Несколько проведенных расследований выявили различные нарушения и "процессуальные недостатки", однако оценка ответственности, к сожалению, отсутствует", - указал глава фракции "Прогрессивных" Мартиньш Коссовичс.
"Прогрессивные" указывают, что проверки в Минсообщения пролили свет на многие непрозрачные процессы и чрезмерную зависимость муниципальных чиновников от строителей. Такое управление противоречит общественным интересам.
Несмотря на то, что KNAB не возбудил дело по факту, который "Прогрессивные" считают "очевидным случаем растраты", они будут усердно работать над разоблачением схем растраты. С такой мотивацией политическая сила будет продолжать работать в оппозиции.
Как уже сообщалось, ведомственная проверка KNAB не выявила нарушений в деятельности бывшего департамента сообщения Рижской думы по организации работ по ремонту уличного покрытия.
29 декабря проверка завершилась, и ведомство приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
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