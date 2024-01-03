Фото ⟩ Кирсис призвал "Прогрессивных" взять на себя политическую ответственность за подрыв репутации думы

В свою очередь глава комитета по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс отметил, что больше всего от этого скандала пострадали непосредственно рижане. "Это плата за политическое решение, принятое прошлым летом", - отметил Пулкс.

Бывший глава департамента сообщения, а тепрь руководитель департамента внешнего пространства и мобильности Янис Вайводс отметил, что изначально в ремонты улиц планировалось вложить девять миллионов евро. Из этой суммы освоены всего три миллиона.

В свою очередь Кирсис добавил, что объем невыполненных работ нужно оценивать и со стороны планируемого финансирования.

С бывшим мэром Риги Мартиньшем Стакисом было соглашение, что в случае переполнения бюджета на ремонт улиц будет выделено дополнительно 5 миллионов евро. Кроме того, планировалось привлечь средства программы господдержки. Таким образом, в ремонт улиц можно было бы вложить 22 миллиона евро.

Вайводс указал, что примерно из 60 объектов, на которых планировались ремонты, они были проведены всего на шести. В качестве самых значительных он упомянул улицу Бикерниеку и улицу Юглас.

После начала пресс-конференции "Прогрессивные" распространили сообщение, что по их мнению решение KNAB нужно оспорить.

"Прогрессивные" по-прежнему придерживаются мнения, что в нарушениях с участием руководящих чиновников должна быть 100-процентная ясность в том, что произошло, и действия ответственных чиновников должны быть оценены.