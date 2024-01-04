Сергей Метлев ⟩ О новогоднем скандале на Ратушной площади в Таллинне из-за прозвучавшей песни "Дискотеки Авария"

Меня поразила реакция DJ Havi, который рассказал Delfi, что эта группа никогда не поддерживала российскую агрессию и что он старался сохранять баланс. Один из основателей группы и автор песни Алексей Рыжков, солист Алексей Серов и бывшая солистка Анна Хохлова бывали в оккупированном Крыму в 2016 и 2017 годах, где выступали на музыкальных мероприятиях и, безусловно, очень весело проводили время. Украинский закон, который до сих пор действует де-юре в Крыму, гласит, что въезд на оккупированную территорию через территорию России является нарушением суверенитета Украины.

Когда в 2017 году российское пропагандистское издание спросило Серова, как он относится к тому, что его внесли в базу противников украинского государства, тот ответил: "Я был в Крыму, но не понимаю, какое это вообще имеет отношение к Украине", - и принялся иронизировать. Другими словами, по его мнению, Крым - это Россия. Ведь это могло бы быть показательно для DJ Havi и организовавшей рождественскую ярмарку компании 5+ Capital OÜ, за которой стоит некто Игорь Семёнов. Я склонен думать, что ценностный компас у организаторов не в порядке или они не понимают, что российская агрессия изменила многое и навсегда.