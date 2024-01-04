Сергей Метлев ⟩ О новогоднем скандале на Ратушной площади в Таллинне из-за прозвучавшей песни "Дискотеки Авария"

- На Ратушной площади в новогоднюю ночь прозвучала песня музыкантов, посетивших оккупированный Крым
- Я склонен думать, что ценностный компас организаторов не в порядке
- Инцидент посылает всему миру ложный сигнал о том, каковы основные ценности эстонского общества
В начале года возмущение и дискуссию вызвало то, что в канун Нового года на Ратушной площади Таллинна прозвучала песня "Новогодняя" очень известной в русскоязычной культурной среде группы "Дискотека Авария". Что организатор и диджей проигнорировали, так это ценности: группа отрицает оккупацию Крыма. Ставить их музыку на публичном мероприятии в столице страны, которая поддерживает Украину в войне, провокационно и неуместно, пишет главный редактор Rus.Postimees Сергей Метлев.