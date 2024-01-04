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Сергей Метлев ⟩ О новогоднем скандале на Ратушной площади в Таллинне из-за прозвучавшей песни "Дискотеки Авария"

Сергей Метлев rus.postimees.ee
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Рождественская ярмарка на Ратушной площади Таллинна будто бы сошла со страниц зимней сказки братьев Гримм. Однако музыканты, поддерживающие оккупацию Крыма, здесь неуместны.
Рождественская ярмарка на Ратушной площади Таллинна будто бы сошла со страниц зимней сказки братьев Гримм. Однако музыканты, поддерживающие оккупацию Крыма, здесь неуместны. Фото: Tallinna Jõuluturg / Facebook
  • На Ратушной площади в новогоднюю ночь прозвучала песня музыкантов, посетивших оккупированный Крым
  • Я склонен думать, что ценностный компас организаторов не в порядке
  • Инцидент посылает всему миру ложный сигнал о том, каковы основные ценности эстонского общества

В начале года возмущение и дискуссию вызвало то, что в канун Нового года на Ратушной площади Таллинна прозвучала песня "Новогодняя" очень известной в русскоязычной культурной среде группы "Дискотека Авария". Что организатор и диджей проигнорировали, так это ценности: группа отрицает оккупацию Крыма. Ставить их музыку на публичном мероприятии в столице страны, которая поддерживает Украину в войне, провокационно и неуместно, пишет главный редактор Rus.Postimees Сергей Метлев.

Меня поразила реакция DJ Havi, который рассказал Delfi, что эта группа никогда не поддерживала российскую агрессию и что он старался сохранять баланс. Один из основателей группы и автор песни Алексей Рыжков, солист Алексей Серов и бывшая солистка Анна Хохлова бывали в оккупированном Крыму в 2016 и 2017 годах, где выступали на музыкальных мероприятиях и, безусловно, очень весело проводили время. Украинский закон, который до сих пор действует де-юре в Крыму, гласит, что въезд на оккупированную территорию через территорию России является нарушением суверенитета Украины.

Когда в 2017 году российское пропагандистское издание спросило Серова, как он относится к тому, что его внесли в базу противников украинского государства, тот ответил: "Я был в Крыму, но не понимаю, какое это вообще  имеет отношение к Украине", - и принялся иронизировать. Другими словами, по его мнению, Крым - это Россия. Ведь это могло бы быть показательно для DJ Havi и организовавшей рождественскую ярмарку компании 5+ Capital OÜ, за которой стоит некто Игорь Семёнов. Я склонен думать, что ценностный компас у организаторов не в порядке или они не понимают, что российская агрессия изменила многое и навсегда.

Уважаемая Таллиннская горуправа, вы все-таки смотрите, кого вы нанимаете для организации больших мероприятий и чем они там занимаются.

Исполнение такой музыки в таком важном месте действует как бальзам для российской пропаганды. Ее приспешники поспешили написать в социальных сетях, что эта песня объединила весь наш народ и что "русофобия" провалилась. Из-под стола тихонько предлагается мысль о том, что война уже не война и надо жить по-прежнему. Давайте забудем! Именно этого российское руководство сейчас хочет добиться в западном мире, используя как жесткую, так и мягкую силу. Это тактика, которая в случае успеха поможет им подчинить Украину и напасть на нас. То, что произошло на Ратушной площади, само по себе пустяк, но является частью пазла.

Этот случай посылает всему миру совершенно неверный сигнал о том, каковы основные ценности эстонского общества. Эти ценности должны быть ощутимы как в физическом, так и в информационном пространстве. Уважаемая Таллиннская горуправа, вы все-таки смотрите, кого вы нанимаете для организации больших мероприятий и чем они там занимаются.

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