Среди подростков растет зависимость от амфетамина и медикаментов

В последнее время среди подростков возросло употребление наркотических веществ и медикаментов. В Центре ресурсов для подростков отмечают, что больше всего работы проводится с подростками, употребляющими амфетамин, сообщает передача LTV Dienas ziņas.
Чтобы купить наркотики, сначала подростки используют карманные деньги, а потом продают вещи, нередко и воруют.
Сотрудники Тукумского центра ресурсов для подростков и глава общества "Творческий центр Open" Эдийс Клайшис отмечают, что эти вещества чрезвычайно легко доступны.
"Сейчас очень, очень серьезной проблемой являются медикаменты. Всякие Xanax и так далее, которые смешивают с алкоголем. Оборот этих медикаментов на самом деле огромен. Одному выписывают, он продает дальше", - указал Клайшис.
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