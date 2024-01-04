Среди подростков растет зависимость от амфетамина и медикаментов

Чтобы купить наркотики, сначала подростки используют карманные деньги, а потом продают вещи, нередко и воруют.

Сотрудники Тукумского центра ресурсов для подростков и глава общества "Творческий центр Open" Эдийс Клайшис отмечают, что эти вещества чрезвычайно легко доступны.

"Сейчас очень, очень серьезной проблемой являются медикаменты. Всякие Xanax и так далее, которые смешивают с алкоголем. Оборот этих медикаментов на самом деле огромен. Одному выписывают, он продает дальше", - указал Клайшис.

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