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Среди подростков растет зависимость от амфетамина и медикаментов

rus.tvnet.lv
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Таблетки
Таблетки Фото: VonaUA/Shutterstock

В последнее время среди подростков возросло употребление наркотических веществ и медикаментов. В Центре ресурсов для подростков отмечают, что больше всего работы проводится с подростками, употребляющими амфетамин, сообщает передача LTV Dienas ziņas.

Чтобы купить наркотики, сначала подростки используют карманные деньги, а потом продают вещи, нередко и воруют.

Сотрудники Тукумского центра ресурсов для подростков и глава общества "Творческий центр Open" Эдийс Клайшис отмечают, что эти вещества чрезвычайно легко доступны.

"Сейчас очень, очень серьезной проблемой являются медикаменты. Всякие Xanax и так далее, которые смешивают с алкоголем. Оборот этих медикаментов на самом деле огромен. Одному выписывают, он продает дальше", - указал Клайшис.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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