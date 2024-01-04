Мужчину обвиняют в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними мальчиками

Согласно обвинительному заключению, мужчина, находясь вдвоем с одним или другим потерпевшим, пользуясь их доверием и тем, что ему никто не мешал совершать противоправные действия, неоднократно совершал в отношении подростков акты сексуального насилия.

Обвиняемый каждый раз давал одному из потерпевших не менее пяти евро, а в некоторых случаях и сигареты, чтобы он никому не рассказал о случившемся. Кроме того, обвиняемый также призывал другую жертву заняться производством порнографических материалов.

Когда обвиняемый узнал, что потерпевшие написали на него заявление в полицию, он пригрозил убить юношей.

В результате действий обвиняемого были поставлены под угрозу сексуальная неприкосновенность, добродетель и нормальное физическое и умственное развитие потерпевших.

Также обвиняемый загружал и хранил на своем компьютере порнографические материалы, содержащие детскую порнографию и половые акты человека с животными.

Мерой пресечения, примененной к обвиняемому, выбрана содержание под стражей.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!