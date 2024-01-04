В регионе Балтийского моря произошли сбои в работе системы GPS

В конце декабря, между Рождеством и Новым годом, сайт отслеживания сигналов GPS Gpsjam.org обнаружил сбой в работе GPS в районе Балтийского моря. Нарушения сигнала наблюдались в Латвии, Эстонии, Финляндии, Польше, Швеции и России, сообщает эстонская общественная телекомпания ERR.

По данным ERR, больше всего сбоев в Эстонии произошло 31 декабря. На картах Gpsjam.org видно, что повсеместные перебои наблюдались у восточной границы Эстонии и на юге страны. Значительные перебои в распространении GPS-сигнала произошли также в Латвии и восточной Финляндии.

В Генштабе Сил обороны Эстонии сказали, что влияние помех на сигнал GPS было незначительным и работа ВВС и ВМФ продолжалась в обычном режиме. Между тем в Минобороны Эстонии заявили, что публично не комментируют подобные инциденты.

Эстонский поставщик аэронавигационных услуг Lennuliiklusteeninduse, контролирующий воздушное движение в Эстонии, сообщил ERR, что GPS является лишь одной из систем, используемых для навигации, поэтому помехи не были значительными.