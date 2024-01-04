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В регионе Балтийского моря произошли сбои в работе системы GPS

rus.tvnet.lv
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Балтийское море
Балтийское море Фото: dpa/picture-alliance/Scanpix

В конце прошлого года в регионе Балтийского моря наблюдались сбои в работе системы GPS, что затрудняло связь с воздушным и морским транспортом.

В конце декабря, между Рождеством и Новым годом, сайт отслеживания сигналов GPS Gpsjam.org обнаружил сбой в работе GPS в районе Балтийского моря. Нарушения сигнала наблюдались в Латвии, Эстонии, Финляндии, Польше, Швеции и России, сообщает эстонская общественная телекомпания ERR.

По данным ERR, больше всего сбоев в Эстонии произошло 31 декабря. На картах Gpsjam.org видно, что повсеместные перебои наблюдались у восточной границы Эстонии и на юге страны. Значительные перебои в распространении GPS-сигнала произошли также в Латвии и восточной Финляндии.

В Генштабе Сил обороны Эстонии сказали, что влияние помех на сигнал GPS было незначительным и работа ВВС и ВМФ продолжалась в обычном режиме. Между тем в Минобороны Эстонии заявили, что публично не комментируют подобные инциденты.

Эстонский поставщик аэронавигационных услуг Lennuliiklusteeninduse, контролирующий воздушное движение в Эстонии, сообщил ERR, что GPS является лишь одной из систем, используемых для навигации, поэтому помехи не были значительными.

С другой стороны, Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA), который контролирует частоты, обнаружил, что с июня наблюдаются небольшие помехи в сигнале GPS, однако они не влияют на воздушное движение и устройства, используемые на земле.

Эрко Кулу, руководитель службы управления частотами TTJA, заявил, что источник помех находился в Ленинградской области России.

Шведское транспортное агентство сообщило, что первый отчет об отключении системы GPS-навигации был получен от Управления гражданской авиации в южной Швеции 18 декабря. Вместо GPS в самолете использовалась наземная навигация.

После этого, как сообщает SVT, в регионе наблюдалось самое большое нарушение сигнала GPS, которое затронуло не только Швецию, но и часть Финляндии, Дании, Германии, Польши и страны Балтии.

Военный эксперт Йоакима Паасикиви заявил шведскому общественному телеканалу SVT, что за диверсией стоит Россия, хотя это не было подтверждено.

Польские СМИ также сообщили о "загадочном и широко распространенном" нарушении сигнала GPS из южной Швеции через Балтийское море в Польшу и Литву.

На польская служба воздушного движения предупредила авиакомпании, а местные эксперты предположили, что сбои были связаны с погодой.

Владелец сайта Gpsjam.org заявил, что это самый масштабный сбой, наблюдаемый за два года существования Gpsjam.org.

Национальные вооруженные силы Латвии не располагают информацией о подобных нарушениях.

22 декабря Минобороны России сообщило, что подразделение радиоэлектронной борьбы Балтийского флота провело в Калининградской области учения, в которых приняли участие 100 военнослужащих и около 20 единиц военной техники.

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