Прошлый год для режиссера, художественного руководителя театра "Дайлес" Виестура Кайриша был урожайным: были поставлены спектакли "Брандс" и "Ночь Спидолы", срежиссировано концертное представление в память о Петерисе Петерсоне Poēma par Spēlmani. И удача в роли приглашенного режиссера Театра им. Чехова - "Гамлет" Уильяма Шекспира с Максимом Буселом в главной роли убедил специалистов театрального искусства и покорил зрителей.

Чтобы обсудить возникшие в процессе творчества озарения и ощущения, я пригласил Виестура Кайриша побеседовать на его рабочем месте. Впрочем, складывается ощущение, что такое обозначение появляется и остается только на страницах трудового договора, так как создание новой реальности, чем по сути является создание театральной постановки, больше подходит под такие эпитеты, как "творческая лаборатория" и тому подобное.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Однако для декоративных восторгов в нашем разговоре остается не так много места, так как невидимым, но ощутимым фоном является переустройство мира Россией, эпицентр которого сейчас находится на украинской земле, и последствия которого, подобно отравленным щупальцам осьминога, медленно распространяются и будут распространяться далеко за пределы одной страны и, возможно, даже одного континента.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

"Нельзя понять, где ждать, что опять взорвется", - говорит режиссер в одном из эпизодов беседы. Войны и катастрофы в мире, а также глупости и нелепости в нашей собственной стране оказывают более глубокое влияние, чем просто буксирующая экономика и балансирование на дипломатической напряженности. Виестурс Кайришс дает этому описание, достойное сценографа: "Вертикалей нет, все только по горизонтали". Да, священники в латвийских храмах и по всему миру в своих общинах призывают молиться за мир на земле и "отступление" насильника, и каждая молитва в этих обстоятельствах имеет вес. Но это не перевешивает участившихся признаний в том, что от войны устала не только сама Украина, но и Запад, которому все труднее объяснить оказание существенной финансовой и практической поддержки стране, события в которой в недалеком прошлом освещались в малоизвестных новостных рубриках под названиями "В других местах" и "Знали ли вы, что...".

Фото: Jānis Škapars/TVNET

И в этих, и в любых других перестановках взглядов необходима постоянная или устойчивая ось, придерживаясь которой, можно гораздо безопаснее сместить акценты в коллаже понимания сегодняшних событий и сделать ставку на неопределенные, но внутренне необходимые идеи будущего. В случае Кайриша как режиссера театра есть два атланта, которые на своих плечах держат если не всю тяжесть мира, то установленную для себя ценность и идеальную диспозицию - Генрик Ибсен и Райнис. И Шекспир, однако в нашем разговоре эта фигура неосознанно осталась за кулисами.