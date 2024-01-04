Видео ⟩ СМИ: в Челябинске сгорел бомбардировщик Су-34. Это могла быть "спецоперация" Украины

По данным ГУР, самолет принадлежал авиаполку 21-й авиационной дивизии воздушно-космических сил РФ. В аккаунтах ГУР в соцсетях было опубликовано видео горящего бомбардировщика. На нем видно, что огонь охватил нижнюю часть летательного аппарата, однако насколько серьезны повреждения - пока неясно.

Видео: Горящий самолет

Ранее о сгоревшем бомбардировщике на аэродроме "Шагол" сообщил со ссылкой на ГУР ряд украинских СМИ. Собеседники "Украинской правды" и Hromadske заявили, что к поджогу причастна разведка Украины. Источники "Суспильне" в спецслужбах назвали поджог "спецоперацией" ГУР.

Российское командование пока не прокомментировало информацию о сгоревшем самолете.

Как сообщалось, ранее ВВС Украины сбили на южном направлении три самолета Су-34. Пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат подчеркнул, что это современные и дорогие самолеты.

"Таких самолетов десятки. К сожалению, они продолжают их выпускать. Это один из новейших самолетов, это уже истребитель-бомбардировщик, он может наносить удары в воздухе, по наземным целям, многоцелевой самолет. В экипаже два пилота. Именно на таких самолетах оккупанты наносят удары управляемыми бомбами, управляемыми воздушными ракетами. Это достаточно дорогой самолет, современный", - сказал Игнат.

"Такого давно не было. Су-34 давно не был в нашей позитивной статистике", - указал он.

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