Объединение Вараклянского и Мадонского краев: законопроект передан на согласование

Законопроект передан на согласование, которое продлится до 18 января.

Как указано в аннотации к законопроекту, существование Вараклянского края в его нынешних границах не соответствует целям административно-территориальной реформы и критериям создания краев. В Вараклянском крае нет центра развития, и он является самым маленьким краем по численности населения. Согласно данным регистра физических лиц, на 1 января 2023 года население края составляло 3138 человек.

Вараклянское самоуправление организовало опрос среди жителей, в ходе которого 74% выразили желание сохранить Вараклянский край, однако почти 94% поддержали продолжение сотрудничества с Мадоной как административным центром, а в ходе реформы, в случае необходимости объединения, поддержали включение Варакляны в состав Мадонского края.

Бюджет Вараклянского края недостаточен для обеспечения устойчивого экономического развития, а в единственной средней школе края 1 декабря 2022 года в 10-12-х классах обучалось 37 учащихся, что недостаточно для развития средней школы.

До первого заседания новой думы объединенных краев, избранной на муниципальных выборах 2025 года, самоуправления Варакляны и Мадоны продолжат выполнять свои функции на административных территориях в том виде, в каком они существовали до 30 июня 2024 года.

В ходе подготовки административно-территориальной реформы возникли дискуссии о принадлежности Вараклянского края - его планировалось включить в состав более крупного самоуправления, а сам край хотел объединиться с Мадонским краем, став частью Видземе, тогда как некоторые депутаты настаивали на том, что Варакляны - это часть Латгале, поэтому край должен быть включен в состав Резекненского края.

Однако Конституционный суд постановил, что присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю не соответствует Конституции, поэтому Вараклянское самоуправление продолжило функционировать как самостоятельная территориальная единица.

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