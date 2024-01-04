РФ проинформировала Эстонию о закрытии погранперехода Ивангород для автотранспорта

"Россия направила в МИД [Эстонии] официальную ноту по поводу закрытия пограничного пункта "Ивангород". Согласно этой ноте, с 1 февраля пограничный переход "Ивангород" будет закрыт для движения транспорта по шоссе в связи с ремонтными работами, в следствие чего прекратится также движение транспортных средств через наш пограничный пункт в Нарве", - сказал Цахкна на пресс-конференции после заседания правительства.

По его словам, пункт пропуска через границу "Нарва" по-прежнему будет открыт для пешеходов, а работы на российской стороне, по полученной информации, продлятся до конца 2025 года.

В начале ноября прошлого года стало известно, что пункт пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией будет закрыт на реконструкцию 1 февраля 2024 года. Однако официально Россия проинформировала об этом Эстонию только сейчас.

Ранее сообщалось, что погранпереход "Ивангород" должны были закрыть на реконструкцию в конце весны или начале лета 2023 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!