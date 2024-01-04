РФ проинформировала Эстонию о закрытии погранперехода Ивангород для автотранспорта

Россия официально проинформировала Эстонию, что с 1 февраля погранпереход в Ивангороде будет закрыт для дорожного движения. В качестве причины российская сторона сослалась на реконструкцию, которая, как ожидается, продлится до конца 2025 года, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
"Россия направила в МИД [Эстонии] официальную ноту по поводу закрытия пограничного пункта "Ивангород". Согласно этой ноте, с 1 февраля пограничный переход "Ивангород" будет закрыт для движения транспорта по шоссе в связи с ремонтными работами, в следствие чего прекратится также движение транспортных средств через наш пограничный пункт в Нарве", - сказал Цахкна на пресс-конференции после заседания правительства.
По его словам, пункт пропуска через границу "Нарва" по-прежнему будет открыт для пешеходов, а работы на российской стороне, по полученной информации, продлятся до конца 2025 года.
В начале ноября прошлого года стало известно, что пункт пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией будет закрыт на реконструкцию 1 февраля 2024 года. Однако официально Россия проинформировала об этом Эстонию только сейчас.
Ранее сообщалось, что погранпереход "Ивангород" должны были закрыть на реконструкцию в конце весны или начале лета 2023 года.
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