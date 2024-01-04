Škoda Group комментирует фото с новыми поездами на литовско-польской границе

Новые вагоны электропоездов, находящиеся на литовско-польской границе, находятся на пути в Латвию, пояснили представители Škoda Group, комментируя распространенные в социальных сетях фотографии новых вагонов электропоездов на литовско-польской границе.
Таким образом, представители компании подтверждают, что электропоезда с обнаруженными неполадками не возвращаются обратно в Чехию, а последние работы по сборке и техобслуживанию поездов пройдут в Риге под контролем специалистов Škoda Group.
Представители Škoda Group также подчеркнули, что компания продолжает поставлять в Латвию новые электропоезда в соответствии с договором, добавив, что перевозку новых электропоездов обеспечивает внешний поставщик компании, который соблюдает стандарты Международной организации автомобильного транспорта (IRU).
Компания совместно с AS Pasažieru vilciens продолжает решать технические проблемы, чтобы как можно скорее вернуть в строй новые поезда, а также обеспечить эффективное обучение персонала Pasažieru vilciens обслуживанию новых поездов.
Škoda Group не предоставила конкретных подробностей о специалистах компании, которые будут дополнительно заниматься техническим обслуживанием поездов в Латвии.
Как сообщалось, в среду, 3 января, министр транспорта Каспар Бришкенс встретился с правлением Pasažieru vilciens и руководством чешской компании Škoda Vagonka, чтобы потребовать объяснений по поводу недостатков новых электропоездов и обсудить дальнейшие действия по их ликвидации по гарантии. После совещания он подчеркнул, что все выявленные дефекты будут устранены по гарантии.
15 декабря Pasažieru vilciens приступил к пассажирским перевозкам тремя новыми электропоездами в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, а 16 декабря новые электропоезда начали курсировать и в направлении Елгавы. Однако у поездов были констатированы различные технические неполадки. Как минимум в двух случаях на станции у новых электропоездов разрядились аккумуляторы.
Представители Pasažieru vilciens ранее поясняли, что компания может получить все 32 электропоезда Škoda Vagonka к середине 2024 года. Первые два вагона новых электропоездов были доставлены в Ригу в июне 2022 года.
Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного составляет 109 метров. Каждый поезд рассчитан на 436 сидячих и 454 стоячих места. Поезда имеют одноуровневую посадку с возвышенных пассажирских платформ.
Общая стоимость всего проекта оценивается в 257,9 миллиона евро.
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