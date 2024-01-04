Škoda Group комментирует фото с новыми поездами на литовско-польской границе

Таким образом, представители компании подтверждают, что электропоезда с обнаруженными неполадками не возвращаются обратно в Чехию, а последние работы по сборке и техобслуживанию поездов пройдут в Риге под контролем специалистов Škoda Group.

Представители Škoda Group также подчеркнули, что компания продолжает поставлять в Латвию новые электропоезда в соответствии с договором, добавив, что перевозку новых электропоездов обеспечивает внешний поставщик компании, который соблюдает стандарты Международной организации автомобильного транспорта (IRU).

Компания совместно с AS Pasažieru vilciens продолжает решать технические проблемы, чтобы как можно скорее вернуть в строй новые поезда, а также обеспечить эффективное обучение персонала Pasažieru vilciens обслуживанию новых поездов.

Škoda Group не предоставила конкретных подробностей о специалистах компании, которые будут дополнительно заниматься техническим обслуживанием поездов в Латвии.