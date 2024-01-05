Украинские власти обсуждают возможность освобождения от военной службы мужчин, имеющих высокие официальные зарплаты.
Официально у этого предложения нет автора. Уже первые его обсуждения показали, что оно способно расколоть украинское общество.
Экономические эксперты призывают к прагматичному подходу и считают эту инициативу попыткой одним махом решить две актуальные задачи – провести мобилизацию, чтобы пополнить Вооруженные силы, и удержать на плаву экономику.
Но предложение вызвало недоумение у многих действующих военнослужащих и пользователей соцсетей. Критики усматривают в этой инициативе попытку разделить всех украинцев на бедных и богатых, сделав войну уделом менее зажиточной части населения.
«Шесть тысяч отступных»
Первым о планах властей изменить правила бронирования военнообязанных со ссылкой на источники в Офисе президента сообщил украинский Forbes (нужна подписка). Описанные в этой публикации предложения на этот момент не оформлены в готовый законопроект, работа над их конкретными параметрами якобы продолжается.
Но общий смысл инициативы состоит в том, что украинские мужчины, получающие высокие «белые» зарплаты могут получить возможность автоматического бронирования от мобилизации.
Forbes пишет, что нововведение может коснуться тех украинцев, которые отчисляют в бюджет подоходный налог в размере около 6000 гривен в месяц.
Эта сумма, подсчитали журналисты, соответствует официальной зарплате в примерно 33,4 тыс. гривен. Это более чем в два раза превышает размер средней зарплаты по Украине согласно статистике ее Пенсионного фонда, и на две трети больше средней зарплаты по Киеву, если верить ресурсу Work.ua.
Публикация Forbes утверждает, что обсуждается другой критерий для освобождения от мобилизации: под него будут подпадать те, за кого работодатель отчисляет единый социальный взнос в размере примерно 14,5 тыс. гривен – это соответствует официальной зарплате около 66 тыс. гривен.
Журналисты пишут, что сотрудники IT-сектора, для которых действуют особые критерии налогообложения, для освобождения от мобилизации должны будут зарабатывать около 3200 долларов.
Принцип «плати налоги или служи» якобы хотят распространить и на индивидуальных предпринимателей, пользующихся упрощенной системой начисления налогов, однако готовой схемы для них еще не наработали.
Источник Украинской службы Би-би-си, причастный к разработке законодательства о мобилизации, подтвердил, что такие планы действительно обсуждают.
«Но я за то, чтобы, если это делать, то брать 15 миллионов (гривен) – столько, сколько государство выплачивает родственникам погибшего военнослужащего», - добавил собеседник Би-би-си.
Наблюдатели допускают, что эти изменения могут появиться в большом законопроекте о новых правилах мобилизации, который перед Новым годом внесло в Верховную раду правительство и который уже вызвал в украинском обществе ожесточенные дискуссии.
Профильный комитет начал рассматривать проект на этой неделе, голосование в первом чтении собеседник Би-би-си допускает в конце следующей недели.
Новый проект
В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование запросило на этот год 450-500 тысяч новобранцев.
Несмотря на то, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный позже отверг заявление президента – мол, военные не озвучивали конкретных цифр желаемой мобилизации, - привлечение большого количества новобранцев в ряды ВСУ в любом случае уже давно стало проблематичной задачей.
Формально мобилизация в Украине была объявлена еще 24 февраля 2022 года. Но очередей у военкоматов, которые были повсеместным явлением в первые недели и даже месяцы после российского вторжения, уже не видно. Более привычными стали раздачи повесток на улицах украинских городов и сел, а также на дорожных блокпостах.
Война и экономика
Активизировать мобилизацию призван новый законопроект, который на протяжении нескольких месяцев в закрытом режиме разрабатывала межведомственная рабочая группа во главе с руководителем президентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. В последние дни 2023 года его внесли в парламент от имени правительства.
Этот документ снижает минимальный возраст мобилизации с 27 лет до 25, уточняет вопросы ведения воинского учета, активнее приобщает к процессу мобилизации полицию и местные органы власти, а также вводит жесткие санкции за уклонение от призыва.
Уже первые обсуждения отдельных положений этого законопроекта показали, что в парламенте да и в обществе в целом вокруг него развернется жесткое противостояние.
В итоге ключевые спикеры лагеря украинской власти – советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук – заявили, что в нынешнем виде правительственный законопроект выставлен на голосование в Раде не будет.
Теоретически это значит, что в правила мобилизации могут быть внесены и те изменения, о которых пишет Forbes.
С одной стороны, призыв дополнительных десятков и сотен тысяч людей – это явная необходимость. В Силах обороны Украины сейчас служат около 1,1 млн человек, многие из них несут службу с первого дня полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, некоторые и раньше принимали участие в боевых действиях в Донбассе.
Возмещение потерь украинской армии, предоставление ее солдатам отдыха – это объективная потребность, тем более в ситуации, когда Владимир Путин всячески показывает готовность воевать «до полной реализации целей СВО», то есть, по сути, бесконечно долго.
С другой стороны, содержание армии во время войны – очень дорогое удовольствие. Призыв, обучение и обеспечение сотен тысяч новобранцев налагают на украинский бюджет дополнительный груз. В конце декабря Владимир Зеленский говорил, что дополнительная мобилизация обойдется бюджету в 500 млрд гривен – более того, есть мнения, что это довольно консервативная оценка расходов.
Откуда взять такую астрономическую сумму – вопрос открытый, сказал тогда Зеленский. Украинская экономика чрезвычайно сильно пострадала от российского вторжения. Дефицит госбюджета на 2024 год составляет около 20% ВВП Украины. Траты на оборону в этом году запланированы на уровне 1,6 трлн гривен, около половины общей суммы бюджетных расходов.
Специфика украинской ситуации состоит в том, что финансировать свою армию Украина должна сама: более того, Владимир Зеленский в декабре уточнил, что одного украинского солдата в армии должны обеспечивать шестеро налогоплательщиков в тылу.
Дело в том, что условия предоставления финансовой помощи от западных партнеров предусматривают, что ее нельзя использовать на оборону: за счет западных денег закрываются расходы на медицину, образование, соцвыплаты.
Но в конце прошлого года ситуация с деньгами от партнеров осложнилась: два самых больших донора Украины - США и ЕС – до сих пор не одобрили многомиллиардные программы финансовой помощи Киеву. Вероятнее всего, средства и от США, и от ЕС все-таки будут выделены, но когда именно ждать первые транши и в каких объемах, неизвестно.
Ранее глава украинского Минфина Сергей Марченко говорил, что ситуация с госфинансами сейчас хуже, чем в начале вторжения, и призывал украинцев «протрезветь».
В ноябре прошлого года Марченко оценивал размер бюджетной дыры в 29 млрд долларов. Если из-за сокращения международной помощи в бюджете не будет хватать 5-10 млрд долларов, говорил он, это будет проблемой, которую можно решить «в рамках бюджетного поля».
«Но если эта проблема будет 20 миллиардов, то я, честно говоря, не знаю…» - честно признавался министр.
Все это ставит украинскую власть перед сложным выбором – идти на болезненные и непопулярные решения, рискуя рейтингами и популярностью, или ставить под угрозу позицию Украины в войне с Россией.
Справедливость и эффективность
Экономические эксперты объясняют инициативу о выведении из-под мобилизации хорошо зарабатывающих украинцев желанием властей убить одним выстрелом двух зайцев: провести мобилизацию, но при этом сохранить самых эффективных налогоплательщиков и, более того, возможно, получить новых.
Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в фейсбуке назвал эту инициативу «лучшим стимулом для легализации зарплат в истории страны».
Экономист Павел Кухта – «демонстрацией грамотного подхода властей» в войне экономик на истощение. А финансист Сергей Фурса в комментарии Украинской службе Би-би-си – шагом к эффективному ведению войны.
«Государство, определяя, кто должен служить, а кто - оставаться в тылу, должно исходить из каких-то четких критериев. Один из них – платит ли человек налоги, потому что из налогов тоже финансируется армия, - объясняет Фурса. – Кроме того, это будет стимулировать людей выходить из тени, потому что понятно, что много людей не платят налоги, хоть и имеют высокие «серые» зарплаты».
Впрочем, в первый же день, когда об этой инициативе стало известно, в соцсетях поднялся шквал возмущенных комментариев. Особенно остро на замысел властей отреагировали нынешние военнослужащие, многие из которых добровольно пошли на фронт в первые недели большой войны, отказавшись от высоких зарплат, должностей и собственных бизнесов. Сейчас перспективы их демобилизации неопределенны – армия нуждается в опытных бойцах.
Противники этой инициативы называют ее явной дискриминацией по имущественному признаку. По их мнению, она делит общество на тех, кто может откупиться от армии, и тех, кто не может. А значит, этот проект закладывает фундамент для социального недовольства.
«С социальной точки зрения эта инициатива выглядит очень плохо. Скажу больше, ее точно будет использовать российская пропаганда», - говорит в эфире радио NV политолог Игорь Рейтерович.
«Нам нужно выйти из эмоциональной плоскости обсуждения вопросов социальной справедливости. Защищать родину – это наша обязанность, и платить налоги – это наша обязанность. Мы исходим из этих конституционных норм и сейчас ищем исключительно прагматичный, исключительно экономический подход, который будет давать наибольший эффект. В данном случае объем уплаченных налогов кажется подходящим критерием», - защищает эту инициативу в эфире радио NV экономист Андрей Длигач.
Суета вместо стратегии
Мобилизация сейчас очевидно является чрезвычайно чувствительным вопросом для украинцев. Но, как сказал в недавнем интервью Би-би-си социолог Алексей Антипович, самым значимым запросом украинского общества – даже более важным, чем выход украинской армии на границы Украины 1991 года, – является запрос на социальную справедливость.
«Наша власть одновременно пытается решить стратегическую проблему и вместе с тем не потерять популярность, сделать так, чтобы всем было хорошо. А так не бывает», - говорит содиректор программ внешней политики и международной безопасности киевского Центра Разумкова Алексей Мельник.
«Все служить не могут, но по крайней мере каждая семья, каждый человек, кого это касается, должны быть максимально уверены, что принципы социальной справедливости соблюдены, чтобы это не прекращалось в войну бедных, неспособных себя защитить», - добавляет он.
В свое время в США практиковали различные подходы с тем, чтобы показать справедливость призыва, а параллельно наполнить бюджет страны.
Например, во время Гражданской войны здесь, чтобы набрать людей в армию, проводили лотерею. В то же время богатые призывники, если на них указывал жребий, могли вполне официально откупиться от службы за триста долларов (в те времена – большие деньги) или найти себе замену.
Примечательно, что на днях подобную идею, правда, обмолвившись, что сам лично ее не поддерживает, озвучил бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов: «Государство случайно вытаскивает день и месяц. Люди, родившиеся в эти дни, мобилизуются, остальные нет. И так – для каждой волны мобилизации».
Освобождение от мобилизации людей с высокой зарплатой с сугубо технологической точки зрения более эффективно, чем мобилизационный жребий, считает социолог, гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.
«Но понятно, что такой способ мобилизации не будет восприниматься в обществе как справедливый, потому что мы по-другому понимаем справедливость, чем на Западе, - объясняет он. – Отчасти это остатки советского мировоззрения, мы вообще не любим, когда кто-то получает много денег».
Поэтому реализация такой инициативы действительно может еще больше оттолкнуть людей от мобилизации и деморализовать действующих военнослужащих.
Но, заочно возражает финансист Сергей Фурса, все зависит от того, что именно считать справедливым, и как категория справедливости соотносится с эффективностью. «Когда люди не платят налоги, это тоже несправедливость», - говорит он.
Главная проблема инициативы властей – ее несистемность, уверен экономист Украинского института будущего Анатолий Амелин.
«Нам нужна была комплексная стратегия мобилизации, обороноспособности, самообеспечения. Ее нужно было создать еще весной прошлого года. А у нас вместо этого – суета от одной идеи до другой», - говорит он.
При участии Святослава Хоменко