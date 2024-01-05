Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в фейсбуке назвал эту инициативу «лучшим стимулом для легализации зарплат в истории страны».

Экономист Павел Кухта – «демонстрацией грамотного подхода властей» в войне экономик на истощение. А финансист Сергей Фурса в комментарии Украинской службе Би-би-си – шагом к эффективному ведению войны.

«Государство, определяя, кто должен служить, а кто - оставаться в тылу, должно исходить из каких-то четких критериев. Один из них – платит ли человек налоги, потому что из налогов тоже финансируется армия, - объясняет Фурса. – Кроме того, это будет стимулировать людей выходить из тени, потому что понятно, что много людей не платят налоги, хоть и имеют высокие «серые» зарплаты».

Впрочем, в первый же день, когда об этой инициативе стало известно, в соцсетях поднялся шквал возмущенных комментариев. Особенно остро на замысел властей отреагировали нынешние военнослужащие, многие из которых добровольно пошли на фронт в первые недели большой войны, отказавшись от высоких зарплат, должностей и собственных бизнесов. Сейчас перспективы их демобилизации неопределенны – армия нуждается в опытных бойцах.

Противники этой инициативы называют ее явной дискриминацией по имущественному признаку. По их мнению, она делит общество на тех, кто может откупиться от армии, и тех, кто не может. А значит, этот проект закладывает фундамент для социального недовольства.