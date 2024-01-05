Видео ⟩ В Германии разозленные фермеры не дали вице-канцлеру сойти с парома

Фермеры, разозленные намерением правительства Германии сократить субсидии, в четверг не дали вице-канцлеру, министру экономики и защиты климата Роберту Хабеку сойти с парома.
German farmers staged a blockade at the Schlüttsiel ferry port and surrounding roads on January 4, 2024, aiming to intercept Robert Habeck on his return from Hallig Hooge.— Richard (@ricwe123) January 5, 2024
The situation escalated as the farmers threatened to storm the ship, prompting the ferry to depart with… pic.twitter.com/4vqoRyQv6I
In Schleswig-Holstein versuchten wütende Landwirte offenbar eine anlegende Fähre mit Wirtschaftsminister Robert Habeck an Bord zu stürmen, der dort gerade seinen Urlaub beendet. Das berichtet @shz_de. Die Fähre musste aus Sicherheitsgründen wieder ablegen. pic.twitter.com/7T5gKZXRxM— julius geiler (@glr_berlin) January 4, 2024
Крестьяне заблокировали паром в причале Шлюттзиль, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, и Хабеку, представляющему "зеленых" и занимающему также пост министра экономики, пришлось вернуться на остров Хогге, где он явно провел рождественские каникулы.
Представитель Хабека заверил агентство DPA, что политик был готов говорить с протестующими, но "ситуация с безопасностью, к сожалению, помешала вести диалог со всеми земледельцами, а предложение министра Хабека поговорить с отдельными фермерами, к сожалению, не было принято".
Протесты фермеров в четверг прошли также в нескольких городах Баварии, на юго-востоке Германии.
По предварительному предупреждению колонна из 100 тракторов направилась в Унтергрисбах, а затем спонтанно начала путь в Пассау. В полиции заявили, что толпы были разогнаны и инцидентов не зафиксировано. Без инцидентов прошла и демонстрация в Бад-Бирнбахе, где приняли участие около 50 участников в 32 тракторах.
Между тем самая широкая демонстрация в четверг вечером прошла в Штраубинге, на границе с Чехией, где собрались около 3000 человек на 1500 тракторах. В полиции заверили, что акция протеста была мирной, однако было нарушено движение и был шум.
Протесты прошли, несмотря на то, что коалиционное правительство решило отказаться от первоначальной идеи сразу отменить топливные субсидии фермерам, а сократить их постепенно в течение пары следующих лет.
Канцлер Олаф Шольц, представляющий социал-демократов, Хабек и представитель либеральной партии свободных демократов министр финансов Кристиан Линднер договорились отказаться и от планируемой отмены льгот на налог на автомобили для фермеров.
Урезание субсидий было в числе мер, о которых коалиция договорилась с целью залатать недостачу в бюджете, вызванную в конце прошлого года решением Конституционного суда.
Как сообщалось, Конституционный суд Германии 15 ноября признал, что выделение на борьбу с пандемией Covid-19 60 млрд евро на ограничение климатических изменений было антиконституционным.
Этот приговор создал в бюджете недостачу в размере около 30 миллиардов евро.
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