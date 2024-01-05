Видео ⟩ В Германии разозленные фермеры не дали вице-канцлеру сойти с парома

Протесты фермеров в четверг прошли также в нескольких городах Баварии, на юго-востоке Германии.

По предварительному предупреждению колонна из 100 тракторов направилась в Унтергрисбах, а затем спонтанно начала путь в Пассау. В полиции заявили, что толпы были разогнаны и инцидентов не зафиксировано. Без инцидентов прошла и демонстрация в Бад-Бирнбахе, где приняли участие около 50 участников в 32 тракторах.

Между тем самая широкая демонстрация в четверг вечером прошла в Штраубинге, на границе с Чехией, где собрались около 3000 человек на 1500 тракторах. В полиции заверили, что акция протеста была мирной, однако было нарушено движение и был шум.

Протесты прошли, несмотря на то, что коалиционное правительство решило отказаться от первоначальной идеи сразу отменить топливные субсидии фермерам, а сократить их постепенно в течение пары следующих лет.

Канцлер Олаф Шольц, представляющий социал-демократов, Хабек и представитель либеральной партии свободных демократов министр финансов Кристиан Линднер договорились отказаться и от планируемой отмены льгот на налог на автомобили для фермеров.

Урезание субсидий было в числе мер, о которых коалиция договорилась с целью залатать недостачу в бюджете, вызванную в конце прошлого года решением Конституционного суда.

Как сообщалось, Конституционный суд Германии 15 ноября признал, что выделение на борьбу с пандемией Covid-19 60 млрд евро на ограничение климатических изменений было антиконституционным.

Этот приговор создал в бюджете недостачу в размере около 30 миллиардов евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!