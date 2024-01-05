Как очистить и напитать кожу лица после праздников?

Праздники и морозы - серьезное испытание для кожи лица, особенно если употреблять нездоровую пищу и алкоголь в больших количествах, не высыпаться или забывать пить воду. Специалист по косметике делится рекомендациями, как привести лицо в порядок.
"Долгие часы со стойким слоем макияжа, бессонная праздничная ночь, обезвоживание – вот лишь некоторые причины, вследствие которых кожа лица может выглядеть уставшей в послепраздничный период и заслуживающей особого ухода для восстановления тонуса. Очищение кожи лица и шеи кажется довольно простым и обычным в повседневной жизни делом, однако, его часто выполняют недостаточно или неправильно. Важно использовать очищающие средства, подходящие своему типу кожи, и соблюдать определенные этапы, иначе можно не только не добиться желаемого эффекта, но даже ускорить старение кожи. Например, при нанесении на недостаточно очищенную поверхность кожи столь ценных для кожи кремов, масок, сывороток и других средств их эффективность теряется, поскольку они не могут проникнуть через неочищенный верхний слой кожи и восстановить ее", – говорит консультант Apotheka по косметике Арта Богданова.
Как правильно очищать кожу лица?
Кожу лица следует очищать два раза в день – утром и вечером, независимо от того, использовалась ли декоративная косметика, поскольку во время этого процесса кожа очищается не только от макияжа, но и от мертвых клеток рогового слоя, кожного сала, пыли и других загрязнений. Консультант напоминает, что этот ритуал не имеет исключений – даже вернувшись домой поздно вечером после праздничных торжеств, нельзя идти спать с неснятым макияжем и неочищенной кожей лица. Очищение кожи состоит из нескольких важных этапов:
вечером:
- удалить декоративную косметику,
- умыться,
- тонизировать кожу,
утром:
- умыться,
- тонизировать кожу.
"Бытует мнение, что тонизирование кожи не является обязательным. Не соглашусь – тонизирование имеет большое значение, ведь тоник завершает очищение кожи, освобождая ее от последних остатков косметики, и восстанавливает pH-баланс кожи. Он также подготавливает кожу к нанесению кремов и сывороток, тем самым повышая их эффективность. Следует не забывать обрабатывать тоником не только лицо, но и шею и зону декольте", – добавляет А. Богданова.
Для снятия декоративной косметики следует использовать специальное средство для снятия макияжа, выбрав лучше всего подходящий своей коже тип: пенку, гель, молочко или другое. Умыть лицо водой, слегка просушить и сразу же освежить тоником. После тонизирования нанести крем или сыворотку. Чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и провести более глубокую очистку, рекомендуется раз в неделю выполнять пилинг кожи, а также баловать кожу маской для лица.
Как выбрать продукты, подходящие вашей коже?
Очищающие средства следует выбирать в соответствии со своим типом кожи: нормальная, сухая, жирная или комбинированная, а также учитывать состояние кожи – нормальная ли она, чувствительная или проблемная. Выбор средств достаточно широк, и наиболее подходящие для своей кожи желательно выбирать после консультации со специалистом.
“Обычно для более сухой кожи используют очищающее молочко, а для жирной – смываемые средства, такие как гели или пенки. Зимой кожу можно дополнительно побаловать более питательными кремами, также для сияния кожи подойдут антиоксидантные сыворотки и косметические ампулы с витамином С. По сравнению с кремами и сыворотками ампулы являются более концентрированными, поэтому они будут быстрее и глубже воздействовать на клетки кожи. Ощущение сухости, которое может быть актуально в перегретых, непроветриваемых помещениях помогут уменьшить спреи с термальной родниковой водой. Кремы, сыворотки, пилинги и другие средства с ретинолом обладают омолаживающим эффектом, причем сейчас для них особенно хорошее время, ведь летом не рекомендуется включать ретинол в ежедневный уход из-за влияния солнце – могут возникать пигментные пятна, повышенная чувствительность, солнечные ожоги, неровный тон кожи, – разъясняет консультант.
Также следует помнить, что, заботясь о чистоте кожи, косметические кисточки и спонжи также следует регулярно очищать, чтобы на них не накапливались остатки косметических средств и грязь и не размещались бактерии, поскольку, попадая на кожу, микроорганизмы могут вызывать ее раздражение. Косметические кисточки и спонжи рекомендуется промывать после каждого применения с использованием специальных чистящих средств или мыла, аксессуары следует тщательно промывать и высушивать.
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