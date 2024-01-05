Как очистить и напитать кожу лица после праздников?

вечером:

удалить декоративную косметику,

умыться,

тонизировать кожу,

утром:

умыться,

тонизировать кожу.

"Бытует мнение, что тонизирование кожи не является обязательным. Не соглашусь – тонизирование имеет большое значение, ведь тоник завершает очищение кожи, освобождая ее от последних остатков косметики, и восстанавливает pH-баланс кожи. Он также подготавливает кожу к нанесению кремов и сывороток, тем самым повышая их эффективность. Следует не забывать обрабатывать тоником не только лицо, но и шею и зону декольте", – добавляет А. Богданова.

Для снятия декоративной косметики следует использовать специальное средство для снятия макияжа, выбрав лучше всего подходящий своей коже тип: пенку, гель, молочко или другое. Умыть лицо водой, слегка просушить и сразу же освежить тоником. После тонизирования нанести крем или сыворотку. Чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и провести более глубокую очистку, рекомендуется раз в неделю выполнять пилинг кожи, а также баловать кожу маской для лица.

Как выбрать продукты, подходящие вашей коже?

Очищающие средства следует выбирать в соответствии со своим типом кожи: нормальная, сухая, жирная или комбинированная, а также учитывать состояние кожи – нормальная ли она, чувствительная или проблемная. Выбор средств достаточно широк, и наиболее подходящие для своей кожи желательно выбирать после консультации со специалистом.

“Обычно для более сухой кожи используют очищающее молочко, а для жирной – смываемые средства, такие как гели или пенки. Зимой кожу можно дополнительно побаловать более питательными кремами, также для сияния кожи подойдут антиоксидантные сыворотки и косметические ампулы с витамином С. По сравнению с кремами и сыворотками ампулы являются более концентрированными, поэтому они будут быстрее и глубже воздействовать на клетки кожи. Ощущение сухости, которое может быть актуально в перегретых, непроветриваемых помещениях помогут уменьшить спреи с термальной родниковой водой. Кремы, сыворотки, пилинги и другие средства с ретинолом обладают омолаживающим эффектом, причем сейчас для них особенно хорошее время, ведь летом не рекомендуется включать ретинол в ежедневный уход из-за влияния солнце – могут возникать пигментные пятна, повышенная чувствительность, солнечные ожоги, неровный тон кожи, – разъясняет консультант.

Также следует помнить, что, заботясь о чистоте кожи, косметические кисточки и спонжи также следует регулярно очищать, чтобы на них не накапливались остатки косметических средств и грязь и не размещались бактерии, поскольку, попадая на кожу, микроорганизмы могут вызывать ее раздражение. Косметические кисточки и спонжи рекомендуется промывать после каждого применения с использованием специальных чистящих средств или мыла, аксессуары следует тщательно промывать и высушивать.

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