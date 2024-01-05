Фото, видео ⟩ В Риге эвакуировали здание Латвийского радио. Что известно?

Обследовав здание, в том числе с помощью тепловизора, спасатели обнаружили, что горит утеплитель в стене второго этажа здания на площади восемь квадратных метров.

Из здания было эвакуировано чуть более 100 человек.

Была демонтирована перегородка, а перекрытия проверены тепловизором, чтобы убедиться, что горение прекратилось.

В 15:39 пожар был локализован.

Некоторым сотрудникам разрешили вернуться в кабинеты, расположенные дальше от места возгорания.

На время пожара радиовещание было прервано.

Галерея: Из здания Латвийского радио из-за задымления эвакуировали людей

Слушатели радио остались в неведении

Некоторые слушатели Латвийского радио в соцсетях выражают недовольство организацией работы в таких чрезвычайных обстоятельствах, так как считают, что должен быть алгоритм обеспечения прямой трансляции и передачи новостей и в такой ситуации.

Руководитель отдела коммуникаций и управления проектами Латвийского радио Индра Зомеровска пояснила, что "при эвакуации люди должны сначала покинуть здание. Задача состоит в первую очередь в том, чтобы позаботиться о безопасности людей, а не остаться подольше, чтобы иметь возможность что-то объяснить".