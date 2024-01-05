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Фото, видео ⟩ В Риге эвакуировали здание Латвийского радио. Что известно?

Обновлено в 16:35
rus.tvnet.lv
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Эвакуация из Латвийского радио
Эвакуация из Латвийского радио Фото: @tomsons

В пятницу, 5 января, из-за задымления из здания Латвийского радио были эвакуированы люди, а эфирные передачи были прерваны до окончания опасной ситуации, сообщило радио в микроблоге X. Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила, что вызов  на Домскую площадь в Риге, где в восьмиэтажном общественном здании образовалось задымление, поступил в 13:31.

В 16:00 стало известно, что в здании радио был локализован пожар площадью восемь квадратных метров, и некоторые сотрудники могут вернуться в помещения.

Обследовав здание, в том числе с помощью тепловизора, спасатели обнаружили, что горит утеплитель в стене второго этажа здания на площади восемь квадратных метров.

Из здания было эвакуировано чуть более 100 человек.

Была демонтирована перегородка, а перекрытия проверены тепловизором, чтобы убедиться, что горение прекратилось.

В 15:39 пожар был локализован.

Некоторым сотрудникам разрешили вернуться в кабинеты, расположенные дальше от места возгорания.

На время пожара радиовещание было прервано.

Галерея: Из здания Латвийского радио из-за задымления эвакуировали людей

Слушатели радио остались в неведении

Некоторые слушатели Латвийского радио в соцсетях выражают недовольство организацией работы в таких чрезвычайных обстоятельствах, так как считают, что должен быть алгоритм обеспечения прямой трансляции и передачи новостей и в такой ситуации.

Руководитель отдела коммуникаций и управления проектами Латвийского радио Индра Зомеровска пояснила, что "при эвакуации люди должны сначала покинуть здание. Задача состоит в первую очередь в том, чтобы позаботиться о безопасности людей, а не остаться подольше, чтобы иметь возможность что-то объяснить".

Зомеровска подчеркнула, что данная ситуация не является вопросом национальной безопасности, что позволило бы активировать альтернативное вещание, а радио работало по разработанному алгоритму безопасности.

Инцидент будет проанализирован позже, подтвердила представитель радио.

Если бы я не пользовался соцсетями, был бы очень удивлен изменениям в эфире Латвийского радио. Было бы хорошо, если ы журналисты могли продолжить выходить в эфир, даже во время эвакуации. Возможно, этому мешают протоколы безопасности, но это стоит оценить еще раз.

Подробная информация последует

Значит, это что-то больше, чем просто задымление

Передача остановилась на полпути. В радиодоме дым.

Я не в восторге от ситуации на @latvijasradio. Такие случаи должны были иметь алгоритм - как оперативно обеспечить новости в эфире извне, например, здания LTV или студии Radio NABA, до которой там можно добежать за десять минут.

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